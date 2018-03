Rovira insta JxCat a proposar aquesta setmana un candidat per a una investidura «efectiva»

La secretària general d'ERC garanteix que el nom «no serà un obstacle»

Actualitzada 13/03/2018 a les 14:55

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha instat Junts per Catalunya a tenir aquesta setmana una proposta «definitiva» d'un candidat per a una investidura «efectiva». Rovira ha remarcat que estan «esperançats» amb l'acord amb JxCat i ha garantit que no especularan sobre el candidat per a la investidura. En aquest sentit, ha assegurat que per ERC el nom «no serà un obstacle» i ha afegit que en tot cas «és JxCat qui li toca fer aquesta proposta». «Hem de respectar els seus procediments interns perquè la facin», ha assenyalat Rovira. La dirigent d'ERC ha fet aquestes declaracions aquest dimarts just després de reunir-se amb el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que també ha posat èmfasi en la necessitat d'un «govern efectiu».«El que falta ara és tenir un candidat per fer una investidura efectiva i per nosaltres el nom no serà uns obstacle», ha afirmat Rovira, que ha insistit que la prioritat és tenir un «govern efectiu», que «pari els peus al 155». En aquest sentit, la secretària general d'ERC ha explicat que l'aplicació d'aquest article «està tenint molt afectació en l'àmbit social» i ha subratllat que ERC té «moltes ganes» que des del Govern es pugui desplegar, per exemple, ha dit, tot allò que afecta la renda garantida de ciutadania i els plans d'inserció laboral que estan paralitzats perquè «no hi ha l'impuls polític suficient per portar-ho a terme».Rovira ha destacat que estan «esperançats» amb l'acord amb Junts per Catalunya i ara cal tenir, ha reiterat, un candidat que pugui ser envestit «efectivament» perquè «immediatament» les dues formacions es puguin posar a treballar en un govern «al servei i a les necessitats» dels ciutadans. Per això i en vista a la reunió que mantindran aquest dimecres a Bèlgica els diputats de JxCat i Carles Puigdemont, Rovira els ha instat a proposar aquesta setmana una proposta «definitiva» d'un candidat per a una investidura «efectiva». Rovira ha garantit que no especularan sobre el candidat per a la investidura i, en aquest sentit, ha assegurat que per ERC el nom «no serà un obstacle» i que en tot cas «és JxCat qui li toca fer aquesta proposta».Per la seva banda, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, també ha posat èmfasi en la necessitat d'un «govern efectiu» i poder restituir, ha dit, l'autogovern i «treure les mans del Partit Popular de dins els calaixos» de les institucions catalanes. «És imprescindible sortir d'aquest carreró sense sortida que porta massa temps empitjorant les condicions de vida de la gent», ha sentenciat Pacheco.