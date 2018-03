La Mesa estudia emprendre accions penals pel 'no' del Suprem a Sànchez per assistir a la investidura

L'òrgan de la cambra demana que es valori el cas per si s'ha «vulnerat» la institució amb la decisió del tribunal

Actualitzada 13/03/2018 a les 14:56

La Mesa ha acordat demanar als serveis de la cambra que estudiïn si s'escau d'emprendre accions penals, en nom del Parlament, després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena denegués a Jordi Sànchez (JxCAT) la llibertat provisional i el permís de sortida puntual de la presó de Soto del Real per assistir com a candidat a la sessió d'investidura, inicialment prevista per aquest dilluns.La Mesa ha acordat demanar que es valori el fons i la forma de les accions es podrien dur a terme per esbrinar, segons fonts parlamentàries, si s'ha «vulnerat» la institució amb aquesta decisió judicial. Les mateixes fonts han apuntat que es podria estudiar el cas amb experts en dret penal per tal de «defensar» el Parlament. La reunió de la Mesa d'aquest dimarts s'ha allargat unes tres hores.