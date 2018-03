Iceta demana a Torrent que es replantegi l'ajornament de la investidura

El PSC-Units reclama que la sessió no estigui sotmesa a una condició «d'impossible acompliment en un termini raonable»

Actualitzada 13/03/2018 a les 15:44

El president del grup parlamentari del PSC-Units, Miquel Iceta, ha demanat per carta al president del Parlament, Roger Torrent, que es replantegi l'ajornament del ple perquè ara mateix se sustenta en un motiu «inexistent». En la missiva, els socialistes recorden que Torrent va informar divendres que ajornava el ple a l'espera que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) es pronunciés sobre les mesures cautelars que havia de demanar al defensa del candidat Jordi Sànchez, cosa que finalment aquesta no va fer. Per això, Considera que la raó per la qual Torrent va ajornar el ple no s'ha donat i el cessament de l'ajornament «depèn d'una condició d'impossible acompliment en un termini raonable de temps». Així, els socialistes demanen a Torrent que la celebració del ple «no romangui més temps sotmesa a un condició d'impossible acompliment en un termini raonable de temps».En declaracions als mitjans, el secretari d'Organització dels socialistes, Salvador Illa, ha afirmat que s'estan «vulnerant els drets» dels diputats i que per això han demanat tant l'empara del Tribunal Constitucional (TC) com s'han adreçat a Torrent.D'altra banda, ha insistit que Catalunya necessita un govern i que la situació actual s'ha de «desbloquejar». En aquest sentit, ha acusat Carles Puigdemont i Toni Comín de no renunciar a l'acta de diputat per un «personalisme excessiu» i ha dit que la decisió final del candidat a la presidència recau en les forces independentistes. «Ja hem vist que arribar a acords entre ells no és senzill», ha apuntat.