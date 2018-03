ERC obre expedient informatiu a Lluís Salvadó per la conversa masclista

La formació creu que la filtració forma part de la «guerra bruta» de l'Estat contra les forces republicanes

Actualitzada 13/03/2018 a les 08:53

Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat que obrirà un expedient informatiu a Lluís Salvadó per la conversa amb tints masclistes filtrada als mitjans de comunicació en què parlava de la mida dels pits d'una dona com a atribut per seleccionar-la per a un càrrec de responsabilitat. El partit ha decidit iniciar un expedient informatiu, en aplicació del seu Codi de conducta i el Codi ètic, per avaluar les paraules filtrades de Salvadó i determinar l'aplicació de mesures disciplinàries «si s'escau». L'executiva nacional de la formació serà l'òrgan que prendrà la decisió definitiva sobre les mesures a adoptar, segons ha informat el partit.ERC ha subratllat que arran d'aquesta polèmica s'ha «refermat» en la defensa dels valors feministes i la lluita «per la igualtat efectiva». L'organització també ha decidit, però, reforçar-se internament davant la «guerra bruta» que, al seu parer, exerceix l'Estat espanyol.El responsable de compliment del codi de conducta del partit serà l'encarregat d'avaluar si les paraules filtrades «intencionadament pels òrgans judicials de l'Estat» poden ser objecte de sancions i mesures disciplinàries concretes i traslladarà les conclusions a l'executiva nacional, que prendrà la decisió final.Les paraules filtrades són, des del punt de vista d'ERC, «ofensives, masclistes, reprovables i del tot inacceptables», per bé que es van produir «en el context d'una conversa privada i informal». A banda, són paraules que «no es corresponen en cap cas» amb l'ideari i els valors de la formació. Per això, «tot i agraint la disculpa de Salvadó, no pot deixar d'actuar». El partit també indica que la filtració l'ha afectat, perquè té la lluita feminista com un «valor fonamental» del seu ideari, «fet que l'Estat ha aprofitat per intentar destruir-lo».D'altra banda, ERC considera la filtració «una mostra més de la guerra bruta» que l'Estat espanyol «ha engegat per intentar posar fi a les forces republicanes», un Estat al qual acusa d'utilitzar «totes les armes al seu abast» per intentar destruir les forces sobiranistes. En aquest sentit recorda l'empresonament d'Oriol Junqueras, les imputacions de «gran part» de la cúpula i, ara, la «filtració interessada d'una conversa privada i fora de context».Davant d'això, els republicans han volgut deixar clar que «aquesta guerra bruta no farà moure ni un mil·límetre» ni conviccions ni compromís.Finalment, des d'ERC es destaca que Lluís Salvadó «ho ha donat tot pel país» i pel partit, i que la seva trajectòria «de 30 anys de serveis» a la formació i «per sobre de tot al país» és «impecable». Per això la formació opina que «sense dubte» aquesta trajectòria serà tinguda en compte per l'executiva nacional.