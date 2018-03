La CUP, sobre canviar de candidat: «Si el motiu és continuar acatant el marc del 155, pitjor ens ho posen»

Els cupaires mantenen per ara la seva abstenció

Actualitzada 13/03/2018 a les 18:02

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha assegurat que les quatre abstencions del seu grup parlamentari a la investidura de Jordi Sànchez es mantenen ara per ara sobre la taula.«Per descomptat; si el document continua igual, poden anar passant candidats; és més: si el motiu pel qual es canvia de candidat és continuar acceptant i acatant el marc del 155, pitjor ens ho posen». Ho ha dit en roda de premsa aquest dimarts al Parlament, hores després que la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, instés JxCAT a tenir aquesta setmana una proposta «definitiva» d'un candidat per a una investidura «efectiva».«Sentim parlar de govern efectiu però no sentim parlar de la necessitat d'aplicar polítiques republicanes efectives», ha etzibat al seu torn la diputada dels cupaires a la dirigent republicana. De fet, Sànchez, que ha insistit a prioritzar el programa als noms, ha assegurat que JxCAT i ERC opten ara per un «replegament»: «No es materialitza el mandat popular, republicà, [...] i presenten un pla de govern autonòmic i només es parla de repartiment de carteres», ha lamentat.