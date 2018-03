Una sentència obliga l'Ajuntament de Barcelona a penjar el retrat del Rei

Un jutjat ha estimat la demanda interposada per la Delegació del Govern de Catalunya

Actualitzada 12/03/2018 a les 11:46

El jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona ha declarat que l’Ajuntament de la ciutat està obligat a col·locar el retrat del Rei «en un lloc preferent i d’honor del seu saló de plens».Segons ha informat aquest dilluns el president del grup Popular, Alberto Fernández, la magistrada Ana Suárez ha estimat la demanda interposada per la Delegació del Govern de Catalunya contra l’Ajuntament de Barcelona per no atendre el requeriment que complís el reglament estatal que obliga a col·locar el retrat del Rei en un lloc preferent i d’honor del saló de plens dels ajuntaments.La Delegació del Govern a Catalunya va requerir la col·locació de l’efígie de Felip VI el juliol de 2015 després que l’Ajuntament barceloní retirés el bust de Juan Carlos I adduint que no representava la figura actual del cap de l’Estat.