El PDeCAT manté el nom de Sànchez i avisa que qualsevol altre candidat ha de ser «consensuat»

Pascal demana «generositat» a la CUP perquè «no és bo» un escenari de noves eleccions

Actualitzada 12/03/2018 a les 16:22

El PDeCAT manté a Jordi Sànchez com l'únic nom sobre la taula per ser candidat a la presidència de la Generalitat. La coordinadora general del partit, Marta Pascal, afirma, però, que si «no és possible» tirar endavant la investidura, s'haurà d'escollir un nou candidat o candidata, això sí, «de forma consensuada». Ho ha dit aquest dilluns en la roda de premsa posterior de la reunió de la direcció executiva del partit, on s'ha insistit que «no és bo» que hi hagi noves eleccions. Per evitar nova convocatòria de comicis, el PDeCAT demana «generositat» a les forces polítiques, posant l'èmfasi en la CUP perquè «qualsevol escenari de bloqueig es dolent», ha argumentat Pascal.Pascal ha posat d'exemple la «generositat» del Partit Demòcrata Europeu Català, quan primer va «amagar» les seves sigles en «l'amalgama complexa» de Junts per Catalunya, i posteriorment, quan el seu cap de llista, Carles Puigdemont, va fer «el pas al costat» per cedir la condició de candidat a Jordi Sànchez. «Si hi ha un exemple, és el seu», ha ressaltat Pascal sobre Puigdemont, quan ha estat preguntada si creu que el president i també el conseller de Salut cessat pel 155, Toni Comín, haurien de ser també «generosos» i renunciar al seu escó de diputats per desbloquejar la legislatura.Sobre Sànchez, la defensa del qual ja ha recorregut aquest dilluns al Tribunal Suprem la denegació del permís per poder assistir a la investidura del Parlament –que s'havia de celebrar aquest mateix dilluns-, Pascal ha insistit que el diputat de JxCat i també president de l'ANC és, ara per ara, l'únic candidat a la investidura. En aquest sentit, ha dit en un altre moment de la compareixença a la premsa que plantejar un altre nom, com el de l'exconseller de presidència, Jordi Turull, seria entrar «en un debat estèril» ha assenyalat.Amb aquest panorama poc favorable, i davant veus que desdramatitzarien que es convoquessin eleccions, com el de l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí a Catalunya Ràdio, la coordinadora nacional del PDeCAT, s'ha mostrat optimista: «Ens sembla que encara hi ha recorregut per poder tenir legislatura i aturar el 155 i la intervenció de totes les institucions catalanes», ha declarat.