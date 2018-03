Diputats independents de JxCat ultimen constituir-se en associació

Els impulsors d'aquesta iniciativa estan ultimant els estatuts i el manifest fundacional de l'entitat

Actualitzada 12/03/2018 a les 19:28

Els diputats independents de Junts per Catalunya (JxCat) estan ultimant la creació d'una associació pròpia, per a començar a estructurar un moviment transversal i allunyat de «partidismes» dins de l'independentisme, segons han explicat a EFE fonts coneixedores de la iniciativa.D'aquests preparatius ja està informat Carles Puigdemont, que el passat dissabte, en una intervenció des de Bèlgica davant de diputats i candidats de JxCat a Vilafranca del Penedès (Barcelona), va apostar per consolidar com a «moviment polític» la marca amb la que es va presentar a les eleccions catalanes del 21-D.La intenció dels seus promotors és que aquesta associació impulsada per diputats independents de JxCat -que cohabiten en un grup parlamentari amb membres del PDeCAT- puguin integrar-se tots aquells ciutadans que comparteixen els principis sobiranistes de l'entitat, amb la condició que no militin a cap partit, han senyalat les fonts consultades.Els impulsors d'aquesta iniciativa estan ultimant els estatuts i el manifest fundacional de l'associació, que podria constituir-se pròximament.