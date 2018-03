Cs demana la compareixença de Torrent per reconèixer que «no té candidats» i desbloquejar la situació

Arrimadas diu a Albiol que «es presenti ell» a una investidura fallida si creu que es pot fer

Descarta eleccions

El grup parlamentari de Cs ha anunciat que registrarà durant aquest matí una petició de compareixença del president del Parlament, Roger Torrent, davant del ple de la cambra per tal que «doni la cara» i reconegui que «no té candidats a la investidura». La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha acusat Torrent d'«amagar-se darrera la Mesa» i parlar només «davant d'una càmera» o fent «mítings» en actes institucionals. La diputada ha assegurat que l'«únic que té la clau» per desbloquejar la situació actual és Torrent i ha valorat que tant l'informe dels lletrats com un precedent similar a la Comunitat de Madrid el 2003 revelen que «si Torrent va al Parlament i diu la veritat, Catalunya es desbloqueja». Ha afegit que ha parlat amb PSC,CatECP i PPC i que a tots els ha semblat «raonable» la seva proposta. D'altra banda, ha contestat al president del PPC, Xavier García Albiol, que «es presenti ell» a una investidura fallida com li ha reclamat el popular aquest matí.Arrimadas ha valorat que Torrent «s'ha quedat sense excuses» després que la defensa de Jordi Sànchez no hagi recorregut al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) la negativa del Tribunal Suprem (TS) de poder assistir al ple d'investidura previst inicialment per aquest dilluns. La diputada ha acusat Torrent de proposar candidat «que sap que no podran ser presidents» i per això veu necessari que s'expliqui davant de tots els ciutadans.Amb aquest objectiu registraran la petició de compareixença: «Que vingui a donar la cara i expliqui als catalans com ha de desbloquejar aquesta situació vergonyosa». Arrimadas ha assegurat que «tot està en mans de Torrent» i ha defensat que si compareix davant la cambra catalana i reconeix «que no té candidats que puguin ser presidents i que no estan proposant a ningú per allargar l'embolic» es desbloquejarà la situació.En ser preguntada sobre perquè creia que aquesta compareixença desbloqueja la situació, Arrimadas ha explicat que el seu grup fa la petició de compareixença en base a l'informe dels lletrats que apuntaven que el president del Parlament podia desbloquejar la investidura amb un acte equivalent a una investidura fallida. Ha afegit que a Madrid es va viure un precedent similar el 2003 i que llavors el Consell d'Estat va defensar que un escrit del president al ple constatant la impossibilitat de proposar un candidat podia ser equivalent a una votació d'una investidura fallida.Amb aquests dos exemples, Arrimadas ha defensat que la compareixença de Torrent reconeixent que no pot proposar cap candidat «és a tots els efectes com s'hagués celebrat un ple d'investidura fallida». A més, ha dit que seria un «exemple de transparència» per part del president del Parlament i ha esperat que «no vulgui buscar una altra excusa» per no comparèixer.Arrimadas ha afirmat també que no treballen en un escenari de noves eleccions perquè «no seria solució a res». En tot cas, ha dit que si això és sobre el que sí treballen les formacions independentistes que ho expliquin als catalans.En aquesta línia i en resposta a la petició d'Albiol sobre que sigui ella la que es presenti una investidura fallida, Arrimadas li ha retret al popular que no és ella qui pot desbloquejar la situació ja que ara per ara el que hi ha és un ple d'investidura ajornat. «Si Albiol pensa que ell es pot presentar que ho faci, jo crec que no ho pot fer i seria reconèixer que no sap ben bé com funciona el Parlament», ha valorat.Ha rebutjat també les paraules d'Albiol sobre que si ella no dona el pas és perquè Albert Rivera no li permet, afirmant que ella fa tot el que vol i pensa que ha de fer. «No perdré més temps amb aquest comentari que demostra com penes Albiol o com potser funciona el seu partit», ha dit.