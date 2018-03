Albiol reclama a Cs que faci «un sacrifici» per posar en marxa la legislatura

El president del PPC descarta que el govern espanyol es plantegi fer córrer els terminis a través del 155 i veuria «patètic» que ho hagués de fer

Actualitzada 12/03/2018 a les 13:43

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha reclamat a Cs que faci un «sacrifici» per posar en marxa la legislatura i alhora ha instat el president del Parlament, Roger Torrent, a «deixar de fer el ridícul» estant «sotmès» a Jordi Sànchez.Albiol ha considerat que Cs, com a guanyador de les eleccions, hauria de presentar candidatura encara que no tingui els suports necessaris perquè comencin a comptar els dos mesos abans d'una nova convocatòria d'eleccions. En aquest sentit, ha assegurat que el govern espanyol no es planteja fer córrer els terminis a través del 155 i ha afirmat que si ho hagués de fer seria «patètic».El popular ha dit que ja no serveix dir que la candidata de Cs, Inés Arrimadas, no té suport ja que el darrer candidat presentat per Torrent tampoc el tenia i ha valorat que això estableix un «precedent». «No poden estar com una figura de sal, sense moure's i veient l'espectacle lamentable que estan donant els partits independentistes», ha dit. Per això, ha dit que és a Cs a qui correspon fer un «exercici de responsabilitat» i un «sacrifici a favor de la governabilitat».Ha considerat que si fins ara Arrimadas no ha fet el pas de ser candidata a la investidura és perquè el líder de la formació, Albert Rivera, «no li deixa» per tal de no «perdre protagonisme». El popular ha valorat que a Cs no li interessa la política catalana i per això no fa el pas.També ha valorat que la defensa de Sànchez està «ficant gols» al president del Parlament després de decidir no anar al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). Per això, Albiol demanarà per carta una reunió amb Torrent per tal que aquest expliqui als presidents dels grups i subgrups parlamentaris quins són els passos que donarà per sortir de la «paràlisi» que viu la política catalana.