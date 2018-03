Torrent: «No permetrem que qui decideixi el president de la Generalitat siguin els jutges i no la ciutadania»

El president del Parlament critica des de Vic que les decisions judicials puguin condicionar qui ha de ser investit

Actualitzada 11/03/2018 a les 12:36

El president del Parlament, Roger Torrent, ha criticat que les decisions judicials puguin condicionar qui ha de ser investit president de la Generalitat. En un acte per commemorar el 40è aniversari d’’El 9 Nou’ a Vic aquest dissabte al vespre, Torrent ha asseverat: «No permetrem que qui decideixi el president de la Generalitat siguin els jutges i no la ciutadania». Aquest divendres a la nit el president del Parlament va ajornar el ple del debat d'investidura de Jordi Sànchez -que estava convocat per dilluns- fins que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) resolgui la petició de mesures cautelars que la defensa del candidat presentarà demà. Així ho va decidir Torrent després de diverses reunions divendres a la tarda, just després que el Suprem denegués a Sànchez la llibertat i el permís per assistir al ple.En aquest sentit, ha demanat compromís en la lluita per la llibertat d’expressió «individual i col·lectiva», que considera que està «en risc». Un perill que, entén que pot comportar «la por» i «l’autocensura», el «pitjor enemic» de la democràcia.Així mateix, també ha reclamat «respecte» i evitar el menysteniment de les institucions catalanes, el «reflex de la sobirania d’aquest poble».