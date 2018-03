El PSC culpa al «personalisme» de Puigdemont i Comín de «donar la clau de la investidura a la CUP»

Salvador Illa sobre la marxa de Clara Ponsatí a Escòcia: «Catalunya no la trobarà a faltar»

Actualitzada 11/03/2018 a les 12:06

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) assegura que el «personalisme» de Puigdemont i Comín ha «donat la clau de la investidura a la CUP». El secretari d'Organització del partit, Salvador Illa, ha declarat aquest diumenge en una atenció als mitjans davant el Parlament de Catalunya que el fet que el president de la Generalitat i el conseller de Salut cessats pel 155 no hagin renunciat al seu escó de diputats deixa la legislatura en mans dels «antisistema», els quals «intenten empènyer un cop més Catalunya cap el desastre de la via unilateral il·legal», ha assenyalat. Illa també s'ha referit a la marxa de la consellera d'Ensenyament cessada, Clara Ponsatí, de Brussel·les a Escòcia. Illa ha estat contundent: «Crec que Catalunya no la trobarà a faltar», ha dit.