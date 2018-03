La FA va obrir a finals de febrer un expedient a l'entrenador del Manchester City per lluir «un missatge polític que va en contra de les normes federatives»

Actualitzada 09/03/2018 a les 18:11

La federació anglesa de futbol (FA) ha decidit sancionar l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, amb 22.000 lliures (22.500 euros) per portar un llaç groc de suport als «presos polítics». A finals del febrer passat, la FA ja va advertir Guardiola en obrir-li un expedient per lluir «un missatge polític que va en contra de les normes federatives» durant els partits de la Premier League i la FA Cup. El tècnic disposava fins als 5 de març per presentar al·legacions. A més de la sanció imposada, Guardiola ha estat advertit de cara al futur.