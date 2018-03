La CUP veu «mançanes importants» en l'acord JxCAT-ERC i no preveu convocar el consell polític aquest cap de setmana

Els cupaires no veuen «diferències de fons» amb la proposta que van rebutjar el 3 de març

La CUP s'ha pronunciat sobre el darrer document que els van fer arribar JxCAT i ERC sobre el seu acord de govern i ho ha fet assegurant que aquest té «mancances importants i decisives». A més, els cupaires han descartat convocar el consell polític aquest cap de setmana perquè la seva militància es pronunciï sobre el nou document abans del ple d'investidura que es manté convocat per dilluns. En un comunicat, la CUP ha explicat que després d'analitzar la proposta no n'extreuen «diferències de fons» respecte a la proposta que el seu Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària ja va rebutjar el passat 3 de març. Els cupaires apunten que les mançanes es mantenen en àmbits com la construcció i materialització republicana, la concreció d'un procés constituent i l'articulació de polítiques socials i econòmiques orientades a treure privilegis als sectors socials que encara es mantenen. Afegeixen que tant el Secretariat Nacional com el Grup Parlamentari consideren que la seva militància «ha de tenir els espais corresponents per valorar la proposta rebuda i que aquests es convocaran respectant els tempos interns de l'organització».En primer lloc, la formació ha constat que va rebre el document a les 23.56 hores del passat dimecres, «quatre minuts abans de l'inici de la Vaga General Feminista» a la que donaven suport. Ha explicat que donades aquestes circumstàncies, i com a respecte a la mobilització, «no ha estat fins avui» que el grup parlamentari i el Secretariat Nacional «no han volgut ni pogut analitzar el document enviat per JxCAT i ERC». Un cop analitzat, la CUP ha constat que aquest no recull diferències de fons respecte a l'anterior.D'altra banda, la formació ha denunciat que no té «cap mena de justificació» que l'Estat vulgui «Intervenir de nou» en el debat d'investidura «vulnerant la seva pròpia legalitat i les seves pròpies normatives». Amb la decisió del Tribunal Suprem de denegar al candidat a la investidura, Jordi Sànchez, l'alliberament i el permís per assistir al ple, ha assegurat que l'Estat intervé «indegudament» sobre els tempos, debats i sobirania del Parlament, «quan no té legitimitat ni autoritat per vetar candidats a la presidència de la Generalitat que han estat escollits pel poble».Els cupaires han afirma també que els tempos, debats i sobirania del Parlament «no poden estar imposats ni condicionats pel govern de l'Estat espanyol ni pel Tribunal Constitucional, ni per cap altre òrgan polític o judicial que estan disposats a trepitjar la seva pròpia legalitat per impedir la materialització de la voluntat del poble de Catalunya». Per això, han emplaçat les forces «democràtiques i republicanes» a respectar els mandats populars «i tirar endavant amb els processos polítics independentment dels xantatges i condicionants de les institucions polítiques i judicials».El passat 3 de març, la CUP va rebutjar la proposta d'acord de JxCAT i ERC i va decidir abstenir-se davant del ple d'investidura de dilluns. Durant la setmana, els cupaires han concretat que no es tracta de vetar Jordi Sànchez sinó que s'abstindran davant qualsevol candidat que resulti d'un acord que consideren «autonomista».