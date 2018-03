Santamaría denuncia que l'1-O robots informàtics varen difondre imatges falses per afectar la imatge d'Espanya

La vicepresidenta del govern espanyol assenyala que el 80% estaven localitzats fora de la Unió Europea i que els perfils reals no arribaven al 3%

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de la Presidència Soraya Sáenz de Santamaría ha dit aquest dijous que durant el Referèndum de l'1 d'octubre l'estat espanyol va patir «una operació híbrida» a través d'eines informàtiques i robots destinada «no tant per afavorir el procés independentista dins de les nostres fronteres sinó per influir en una opinió pública global que difonia una imatge negativa d'Espanya i una idea d'una Europa internament fracturada i amb escassa capacitat de resposta».Sáenz de Santamaría ha afegit que es va tractar d'operació descoordinades però complementàries que combinaven l'activitat de perfils influents a les xarxes socials, la propaganda a mitjans de comunicació internacionals i robots per augmentar la repercussió d'imatges manipulades i falses.La vicepresidenta ha dit però que moltes d'aquestes imatges «varen ser desmentides a escasses hores de la seva publicació». Segons que ha assegurat el 80% dels robots informàtics estaven localitzats en ubicacions de fora de la Unió Europea i que els perfils reals de ciutadans no arribaven al 3%.Soraya Sáenz de Santamaría ha fet aquestes declaracions a València durant la seva intervenció a la reunió de treball del grup popular al Parlament Europeu, que ha centrat en els avenços tecnològics, la innovació i la ciberseguretat.