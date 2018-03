Puigdemont diu que la construcció de la República és també per a «la igualtat efectiva de les dones»

Els membres del Govern destituït que són a Brussel·les recorden la impugnació per part de l'Estat de la Llei d'Igualtat aprovada pel Parlament l'any 2015

Carles Puigdemont i la resta de membres del Govern destituïts que són amb ell a Brussel·les asseguren que la construcció de la República és també «pels drets de totes les persones i per la igualtat efectiva de les dones». En un comunicat amb el membret 'Govern de la República', que ha compartit Puigdemont a Twitter, els signants denuncien que l'Estat va «coartar» la sobirania dels catalans a través de la impugnació de la Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones aprovada pel Parlament de Catalunya el juliol de 2015 i recorden que ha fet el mateix amb una trentena de lleis en els darrers 5 anys. «És per qüestions rellevants com aquesta que fa uns mesos la majoria de catalans i catalanes vam decidir iniciar el camí cap a la República», defensen. Un Estat, asseguren, «amb valors del segle XXI com la sostenibilitat, la igualtat, l'humanisme i la feina ben feta».En el text, Puigdemont i la resta de membres que són a Brussel·les expressen també el seu «compromís» amb el manifest del 8 de març 'Veus que no veus: per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació'. A més a més, denuncien que el masclisme encara és «imperant» a la societat: «Per això encoratgem a tota la ciutadania a comprometre's cada dia amb cada gest a defensar i fer realitat la igualtat de les dones».