La Fiscalia presentarà «probablement» aquest divendres l'escrit sobre l'alliberament de Sànchez.

El Fiscal General de l’Estat apunta la intenció de no esgotar els terminis, com sí que farà VOX

Actualitzada 08/03/2018 a les 16:50

El Fiscal General de l’Estat, Julián Sánchez Melgar, ha anunciat aquest dijous que el Ministeri Públic «probablement» lliurarà aquest divendres al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena el seu escrit posicionant-se sobre la petició de les defenses d’alliberament del número dos de la llista de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, perquè pugui assistir al ple d’investidura. Malgrat que el president del Parlament, Roger Torrent, va convocar el ple pel pròxim dilluns 12 de març, el jutge Llarena va decidir aquest dijous donar cinc dies hàbils a les acusacions (Fiscalia, Advocat de l’Estat i VOX) perquè es pronunciïn sobre la petició de llibertat de Sànchez i també de Joaquim Forn i Jordi Cuixart. El calendari establert per Llarena expira el mateix 12 de març, de manera que si s’esgoten els terminis Sànchez no podria ser present a la investidura en el cas hipotètic d’un alliberament. La Fiscalia ja ha apuntat que «probablement» no esgotarà aquest termini, però VOX sí que ho farà per «no facilitar la investidura d’un colpista». El jutge té sobre la taula una nova petició registrada aquest dijous per la defensa de Sànchez perquè es pronunciï «de forma específica» en les pròximes hores sobre la possibilitat que Sànchez assisteixi o no al ple de la seva investidura com a president de la Generalitat.