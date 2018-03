Llarena dona cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre les peticions de llibertat de Sànchez, Cuixart i Forn

El termini màxim conclou dilluns, coincidint amb el ple al Parlament per investir Sànchez

Actualitzada 07/03/2018 a les 13:59

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha donat un màxim de cinc dies a les parts (fiscalia i VOX) per pronunciar-se sobre les peticions de llibertat de Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Jordi Cuixart. La decisió s'ha notificat aquest dimecres al matí però el rellotge comença a córrer a partir de demà. En la fase d'instrucció els caps de setmana són hàbils i, per tant, el termini conclou dilluns, coincidint amb la data del ple convocat al Parlament per investir Jordi Sànchez. Per tant, aquesta decisió de Llarena pot condicionar el calendari parlamentari si s'esgota el termini màxim dels cinc dies.. La defensa de Sànchez va sol·licitar dimarts a Llarena que el deixi en llibertat o que li doni permís per assistir al ple d'investidura. L'advocada de Cuixart també va presentar un escrit dimarts sol·licitant la seva llibertat (ho fa després de la declaració que va fer davant el jutge l'11 de gener) i dilluns també va reiterar la petició la defensa de Forn.Com és habitual quan hi ha peticions de llibertat, el jutge del Suprem ha donat trasllat a les parts –fiscalia i acusació popular (VOX)- per tal que es posicionin. Llarena els dona cinc dies perquè aportin els seus escrits i, posteriorment, haurà de fixar el seu posicionament en una resolució. El termini que dona a les parts és màxim i, per tant, la decisió del jutge dependrà de la celeritat de les parts a l'hora de presentar els escrits i del mateix jutge a l'hora de resoldre.Un termini que s'esgota el dia del pleAra ve, amb el calendari a la mà, el termini conclou dilluns, el mateix dia fixat pel Parlament per celebrar el ple d'investidura. Així doncs, aquesta decisió de Llarena podria condicionar el calendari parlamentari ja que es podria donar el cas que abans del ple (fixat dilluns 12 de març a les 10h) encara no hi hagués resolució del Suprem. A petició de la seva defensa, el jutge ha de decidir si allibera Sànchez o si li dona permís per assistir al ple.A banda del posicionament sobre Sànchez, Llarena també té sobre la taula un nou escrit de la defensa de Joaquim Forn presentat el dilluns. A banda de reiterar els arguments esgrimits fins ara, la seva defensa al·lega ara també motius personals. Per part de Cuixart, la seva defensa també ha presentat un nou escrit sol·licitant la llibertat. Ho ha fet després de la declaració que va fer el president d'Òmnium el passat 11 de gener davant de Llarena. La declaració va ser a petició pròpia i sobre el fons de la qüestió.