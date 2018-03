La CUP avisa que retardar l'enviament de noves propostes dificulta la negociació

Els anticapitalistes veuen «complicat» convocar un nou Consell Polític, després que a mitja tarda no hagin rebut encara l'acord entre els dos grups independentistes majoritaris

Actualitzada 07/03/2018 a les 18:49

La CUP avisa JxCat i ERC que endarrerir l'enviament de les noves propostes dificulta la negociació i la decisió dels anticapitalistes. Fonts dels cupaires consultades per l'ACN han fet notar que a mitja tarda d'aquest dimecres no han rebut encara el document que JxCat es va comprometre a fer-los arribar entre ahir a la nit i avui a primera hora del matí. Es tracta del «preacord» de JxCat amb ERC per avalar la investidura de Jordi Sànchez i un pla d'acció de Govern de tota la legislatura. Després de les esmenes dels republicans, es dona per fet que ja hi ha una entesa «global» entre els dos grups independentistes majoritaris, segons apunten fonts coneixedores de les negociacions.La CUP, però, avisa que té els seus processos assemblearis de decisió, i que per a convocar de nou el seu Consell Polític abans de dilluns -data de celebració del ple d'investidura- els calen almenys 72 hores de marge. A més, recorden que la CUP farà vaga dijous pel Dia Internacional de la Dona. Dit d'altra manera, els anticapitalistes consideren que és molt difícil reunir les seves bases abans de dilluns si s'acaba el dia d'avui sense rebre cap document nou de JxCat i ERC. A banda, reiteren que en tot cas les noves propostes haurien de ser en clau de «fer República», i que si reben uns documents amb plantejaments «autonomistes» ni debatran de convocar el seu Consell Polític.El diputat i cap de llista de la CUP, Carles Riera, ja ha advertit aquest matí per Twitter que continuen esperant una nova proposta de JxCat i ERC sobre el programa polític de la legislatura: «Abans del qui, volem parlar del què i del com. Volem obeir el mandat de l'1-O, fer Procés Constituent i polítiques de justícia social. Si hem de parlar d'autonomia, no cal». L'últim Consell Polític de la CUP va resoldre que els quatre diputats s'abstindrien en la investidura de Sànchez. Aquest fet provocaria que el candidat de JxCat no comptaria amb prou vots per tal de ser investit.