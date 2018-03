L'entitat, a més, exigeix que la figura de Sánchez generi consens

L'ANC ha donat llum verda a la investidura de Jordi Sànchez. L'entitat, que fins ara només avalava la candidatura de Carles Puigdemont –en la tesi de restituir íntegrament el Govern «legítim»-, ha avalat el nom de Sànchez si aquest genera «un consens suficient» i ajuda a avançar «en la línia republicana». Així ho ha expressat el vicepresident de l'Assemblea, Agustí Alcoberro, en una roda de premsa a la seu de l'organització aquest dimecres al matí, on ha donat més detalls de la mobilització d'aquest diumenge. D'altra banda, Alcoberro també ha defensat que el Parlament demani al Suprem que permeti que Sànchez surti de la presó per assistir al ple de la seva investidura, convocat per dilluns.L'ANC, doncs, ja veu amb bons ulls que s'investeixi Sànchez en el cas que això ajudi a materialitzar la República, tot i l'aposta inicial per a la restitució «íntegra» de l'executiu de Puigdemont. Alcoberro, després de recordar que l'entitat era partidària de restablir el Govern previ a l'aplicació de l'article 155, ha matisat que l'entitat valorarà la proposta de Sànchez si «pot ajudar» a avançar cap a la independència. Sigui com sigui, és la primera vegada que l'Assemblea avala el nom del seu expresident com a candidat a presidir la Generalitat, després que Puigdemont decidís renunciar a la seva investidura, la setmana passada.Pel que fa a l'activitat parlamentària, Alcoberro ha defensat que la cambra demani que el Suprem alliberi Sànchez perquè assisteixi al ple d'investidura de dilluns. El vicepresident de l'ANC entén que el president del Parlament, Roger Torrent, ha d'intentar que Sànchez gaudeixi dels seus drets i pugui ser present a la cambra per defensar el seu projecte. Ahir la Mesa va aprovar demanar als lletrats de la cambra si creuen que el Parlament pot fer aquesta petició al Suprem.