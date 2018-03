La CUP valorarà si convoca un nou Consell Polític si rep una proposta de JxCat i ERC «per fer República»

Sirvent troba «imprudent» que Torrent convoqui el ple sense tenir la certesa que la investidura tiri endavant

Actualitzada 06/03/2018 a les 17:28

El grup parlamentari de la CUP-CC valorarà si convoca de nou el seu Consell Polític en cas que rebi una proposta de JxCat i ERC «per fer República». Així ho ha explicat la diputada anticapitalista Maria Sirvent en una roda de premsa d'aquest dimarts a la tarda al Parlament, on ha deixat clar que els cupaires tornaran a reunir les seves assemblees territorials «si és necessari». Tot i això, ha advertit que és «molt difícil» arribar a un acord total abans de dilluns, dia que el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat el ple d'investidura. En aquesta línia, Sirvent també ha apuntat que troba «imprudent» que s'hagi convocat la sessió sense tenir la certesa que la investidura de Jordi Sànchez pugui tirar endavant.La diputada cupaire ha insistit que fer propostes «d'última hora» és no respectar els processos assemblearis de decisió de la CUP. Tot i això, ha reiterat que si JxCat i ERC presenten algun document amb propostes programàtiques per «fer República» valoraran si tornen a convocar un Consell Polític abans del ple d'investidura de dilluns. Sigui com sigui, Sirvent ha deixat clar que si reben un document que planteja un acord «autonomista» que no avança de «forma valenta» la CUP no es mourà de la decisió d'abstenir-se en la investidura de Sànchez.D'aquesta manera els anticapitalistes reivindiquen un acord que aposti per materialitzar la República i recuperar sobiranies, i retornar les decisions al poble.