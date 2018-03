Torrent proposa Sànchez com a candidat a president sense convocar el ple d'investidura

El president del Parlament constata després de la ronda de consultes amb els grups que el número dos de JxCat és qui compta amb més suports

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat aquest dilluns al vespre Jordi Sànchez com a candidat a presidir la Generalitat. Tot i això, no ha convocat encara el ple d'investidura. Torrent ha constatat, doncs, que el número dos de JxCat és qui compta amb més suports després de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris que ha realitzat al llarg d'avui. El president de la cambra ha signat aquest mateix vespre la proposta de Sànchez, en un document on detalla que la proposta de Carles Puigdemont com a candidat queda «sense efecte». Sànchez continua empresonat a Soto del Real, i JxCat preveu demanar al jutge del Suprem Pablo Llarena que el deixi assistir al ple, un cop la sessió s'hagi convocat. L'expresident de l'ANC té l'aval d'ERC però no de la CUP.Els anticapitalistes no contemplen -per ara- votar a favor de la seva investidura, de manera que Sànchez no tindria prou suports per a ser investit. De totes maneres, JxCat i ERC esperen convèncer la CUP abans del ple.Cal recordar que després de la primera ronda de contactes, a finals de gener, Torrent va convocar el ple d'investidura de Puigdemont que, finalment, va ajornar. La decisió va aixecar força polèmica, ja que el reglament del Parlament no contempla què passa en aquest escenari. Finalment, els lletrats de la cambra van apuntar que el rellotge de la investidura no corria.