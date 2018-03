La defensa de Forn presenta un nou escrit demanant la seva excarceració per circumstàncies personals

És la tercera vegada que Forn sol·licita l’alliberament en els 123 dies que porta a Estremera

Actualitzada 05/03/2018 a les 20:40

La defensa del conseller de l’Interior destituït pel 155, Joaquim Forn, ha presentat aquest dilluns un nou escrit on demana la seva posada en llibertat adduint –a més de les raons que ja havia exposat en les dues anteriors ocasions- circumstàncies de caràcter personal. Així ho ha apuntat a l’ACN un dels advocats de Forn, Pau Ferrer, que ha afegit que aquestes circumstàncies es mantenen en la confidencialitat per desig exprés de Forn. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena haurà de resoldre ara si aixeca la mesura de presó provisional que manté des de fa 123 dies, o bé si –com fins ara- denega aquesta nova petició.Llarena ja ha tancat la porta a l’excarceració de Font en dues ocasions. La primera es va acumular la causa al Tribunal Suprem i la segona al mes de gener. A la seva última interlocutòria, i malgrat que Forn ja havia renunciat a la seva acta de diputat, el jutge va argumentar que hi ha risc de reiteració delictiva pel fet que encara es manté «la incertesa» de que la «voluntat política majoritària» vulgui respectar l'ordre legal per aconseguir la independència.El jutge negava aleshores la petició de la defensa, que argumentava que la renúncia a l’acta de diputat esvaïa cap risc de reiteració delictiva. Per contra, Llarena apuntava que Forn és responsable de «la inacció» dels Mossos el dia del referèndum i donava especial importància al testimoni del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que va comparèixer dimecres i va criticar durament la policia catalana.Aquesta tercera petició de la defensa arriba després que testifiquessin al Suprem quatre comandaments dels Mossos que van tenir relació amb l’1-O, entre els quals el comissari en cap dels Mossos, Ferran López. Tots van insistir que durant els dies 20 i 21 de setembre no hi va haver violència, i van assenyalar que la cúpula dels Mossos –encapçalada per Trapero- van advertir el president Puigdemont i el conseller Forn dels riscos per a la seguretat que implicava el referèndum, tot i que aquests van decidir continuar endavant.