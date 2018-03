ERC donarà suport a la investidura de Sànchez després d'arribar a un «preacord» amb JxCat

Rovira es mostra «optimista» i espera explicar aquesta setmana les línies definitives d'una entesa que espera compartir amb la resta de «forces republicanes»

ERC ha oficialitzat el seu suport a la candidatura de Jordi Sànchez. La presidenta del grup parlamentari republicà, Marta Rovira, ha explicat que ha comunicat al president del Parlament, Roger Torrent, que donaran suport a la investidura de Sànchez després d'haver arribat a un «preacord» amb JxCat. Acompanyada del diputat Raül Romeva a la sala de premsa de la cambra, Rovira s'ha mostrat «optimista» de cara a poder explicar aquesta setmana les línies definitives de l'entesa amb JxCat. A més, ha afegit que esperen sumar-hi la resta de «forces republicanes», en referència a la CUP, sense descartar que també hi hagi algun acord amb Catalunya en Comú Podem.Rovira només ha concretat que en la reunió amb Torrent s'ha parlat i negociat «de tot», ja que Esquerra troba convenient tenir lligat el pla d'investidura i de Govern. Així mateix, la presidenta del grup republicà ha insistit que en les properes hores es treballarà «intensament» per fer extensiu aquest «preacord» a la CUP: «Entenem que serà així», ha subratllat, per després insistir que el calendari obeeix la lògica de tenir-ho tot tancat «el més aviat possible».Rovira ha asseverat que per treballar per la República -com demana la CUP- abans cal recuperar les institucions, i ha insistit en la idea que cal tot un executiu «efectiu» des del primer dia. Finalment, ha descartat que Carles Puigdemont i Toni Comín -ambdós a Brussel·les- hagin de renunciar a l'escó per aconseguir la majoria necessària per investir Sànchez.