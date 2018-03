El TC estudia si admet a tràmit el recurs de l'Estat per impugnar la candidatura de Puigdemont

Els magistrats també analitzen el recurs d'empara del PSC que busca «desbloquejar la legislatura»

El ple del Tribunal Constitucional tracta aquesta setmana dues qüestions que afecten de ple la política catalana i la formació de Govern. Per una banda, els magistrats decidiran si admeten a tràmit el recurs del govern espanyol per impugnar la candidatura de Carles Puigdemont. Aquest recurs es va presentar pocs dies abans del 30 de gener, la primera data fixada per celebrar el ple d'investidura que, el mateix president del Parlament, va ajornar hores abans. L'Estat va fer el pas tot i el revés del Consell d'Estat, que considerava que no hi ha fonaments per impugnar llavors la candidatura. El TC es va reunir d'urgència el 27 de gener i, sense decidir si admetia a tràmit el recurs, va dictar unes mesures cautelars que suspenien qualsevol investidura que no fos presencial. Ara, haurà de concretar si l'admet a tràmit i, tal com sol·licita l'Estat, suspèn cautelarment l'acord que designava Puigdemont com a candidat. D'altra banda, el ple també valorarà si tramita el recurs d'empara del PSC que demana al TC que posi en marxa el rellotge de la investidura per «desbloquejar la legislatura».El plenari de l'alt tribunal es reuneix de dimarts a dijous i haurà de decidir si admet a tràmit els dos recursos que té sobre la taula. Un d'ells, presentat pel govern espanyol el 26 de gener, demanava al TC que suspengués tant l'acord del president del Parlament, Roger Torrent, de convocatòria de ple del 30 de gener com l'acord que designava Puigdemont candidat.L'endemà, el tribunal es va reunir d'urgència i va dictar unes mesures cautelars que prohibien qualsevol investidura que no fos presencial. També tancava la porta a la delegació del vot del diputats que estan a Brussel·les. Llavors, però, no es va pronunciar sobre si admetia o no a tràmit el recurs i els magistrats van dir que ho farien després d'escoltar les parts. En el recurs del govern espanyol, l'executiu invocava l'article 161.2 de la Constitució que li permet que, amb una simple admissió a tràmit, l'acord que impugnen quedi suspès cautelarment durant cinc mesos fins que es dicta sentència.Per tant, si s'admet a tràmit el recurs serà un pas més per tancar el cercle a l'entorn de Puigdemont i evitar que, en cas que es repensés el seu pas al costat en favor de Jordi Sànchez, pogués ser candidat.D'altra banda, el ple també estudiarà si admet a tràmit un recurs d'empara presentat el passat 20 de febrer pel PSC amb l'objectiu de desbloquejar la legislatura. Els socialistes consideren que la decisió de Torrent d'ajornar sense data el ple d'investidura (una sessió que, segons el reglament, marca el punt de partida dels dos mesos per aconseguir formar Govern o convocar eleccions) vulnera els drets dels diputats. Per això, demanen al TC que engegui el rellotge i que doni per iniciat el termini dels dos mesos.El TC haurà de decidir si admet o no a tràmit el recurs. Segons fonts de l'alt tribunal, aquest pas que no ha de suposar, obligatòriament, que l'alt tribunal fixi cap data per a un ple o determini si el rellotge ja ha començat a córrer.