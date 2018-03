El PP espera una investidura imminent i no es planteja per ara demanar al Senat un ajornament del 155

Maroto retreu a Arrimadas que no hagi intentat formar govern

Actualitzada 05/03/2018 a les 14:52

El PP no es planteja per ara acudir al Senat per reeditar el 155, segons ha apuntat aquest dilluns el vicesecretari de Política Social del partit, Javier Maroto, perquè confia en una investidura que «pot ser imminent» i «amb un candidat que compleixi la llei». «A dia d’avui davant el que estem suposadament, i afegeixo un ‘tan de bo’, és davant la configuració d’un govern que posi punt i final a l’aplicació del 155 i que doni pas a que el Parlament es torni a obrir», ha dit Maroto, «i que permeti tenir lleis i un govern que prengui decisions dins del marc autonòmic i amb respecte imminent». Segons Maroto, en la mesura que la configuració d’aquest nou govern «pot ser imminent» el PP «esvairà aquest escenari que és el que desitgem i el que crec que pot donar millors fruits». L’objectiu dels populars, segons Maroto, és que es produeixi aquesta investidura «amb un candidat o candidata que compleixi la llei».El vicesecretari de Política Social del PP ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta sobre si la demora en l’elecció d’un nou president podria forçar que els populars anessin de nou al Senat per demanar una ampliació del 155.Maroto ha aprofitat per retreure a Ciutadans que no hagi fet passos per fer possible una alternativa a Catalunya. «Normalment es presenten a les investidures els que guanyen les eleccions», ha afirmat.En aquest sentit, ha assegurat que la decisió d’Arrimadas de no sotmetre’s a una investidura és una «contradicció evident» amb la seva pròpia proposta de moció de censura. «Arrimadas va proposar una moció de censura contra Puigdemont amb menys diputats, i ara en renega, cosa sorprenent», ha dit.Segons Maroto, el fet que Ciutadans hagués presentat la seva proposta d’investidura hauria anat bé per conèixer la posició del partit de Rivera «en matèria educativa i de TV3».Maroto ha evitat una altra pregunta sobre les manifestacions del president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, on va admetre que la policia havia realitzat «càrregues» durant l’1-O, un terme que altres representants del PP i del govern espanyol rebutgen adduint que «tècnicament» no hi van haver càrregues.Segons Marto, el debat sobre aquest aspecte no aporta res. «Els independentistes cada dia llancen una proposta diferent, a vegades contradictòria amb la del dia anterior i cap es materialitza, quan el que han de fer es donar solvència a un govern que tingui com a objectiu numero ú complir la legalitat».En aquest sentit ha apuntat que el govern hauria de «donar veu» a la Catalunya «plural» que també inclou, ha dit, els partidaris de Tabàrnia.