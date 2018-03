Rull assegura que Puigdemont i Comín no renunciaran al seu escó per facilitar la investidura de Sànchez

El diputat de JxCat argumenta que la renúncia dels diputats a Brussel·les suposaria «aplanar el el terreny al plantejament de la Moncloa»

Actualitzada 04/03/2018 a les 11:42

El diputat de JxCat i exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat que Carles Puigdemont i Toni Comín no renunciaran als seus escons de diputats per permetre la investidura de Jordi Sànchez. En una entrevista al programa FAQS de TV3, Rull ha argumentat que fer-ho suposaria «aplanar el terreny al plantejament de la Moncloa». La CUP ha decidit quest dissabte que els seus quatre diputats s'abstindran en una investidura, també en una segona votació. Aquesta decisió suposa que la majoria independentista al Parlament no sumi perquè Puigdemont i Comín no poden votar, segons ha establert el Tribunal Constitucional (TC). Amb els vots dels dos diputats a Brussel·les n'hi hauria prou amb l'abstenció de la CUP en segona votació. Rull ha apostat per tornar a seure i desbloquejar la negociació. «Ara no ens podem permetre el luxe de fracassar», ha avisat.Rull ha rebutjat que Puigdemont i Comín renunciïn a la seva acte de diputats. «Si renunciessin estarien aplanant el terreny al plantejament de la Moncloa i estan esventrant l'estat de dret», ha argumentat. Així doncs, la sortida, segons Rull, és continuar negociant.«Hem de tornar a seure a negociar i desbloquejar aquesta negociació. Volem parlar amb la CUP i veure quines alternatives hi ha. Podem continuar negociant o no?», ha preguntat dirigint-se als cupaires.L'exconseller ha defensat que els partits independentistes tenen una «altíssima responsabilitat» de desllorigar la negociació i ha promès que JxCat hi posarà tot de la seva part. «Tenim el mandat de l'1-O, del 21-D però no tenim el mandat democràtic de fracassar en aquesta negociació», ha refermat.