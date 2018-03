Milers de persones convocades per Tabarnia es manifesten a Barcelona amb el lema «S'ha acabat la broma»

La marxa ha començat amb ofrenes florals davant del monument de Rafael Casanova i acaba a la plaça Sant Jaume

Actualitzada 04/03/2018 a les 13:13

Milers de persones es manifesten aquest migdia pel centre de Barcelona convocades per la plataforma Tabarnia amb el lema «s'ha acabat la broma. Visca Tabarnia». La marxa ha començat al monument de Rafael Casanova on s'han fet diverses ofrenes florals amb l'himne d'Espanya de fons i ha continuat per la Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume on està previst que acabi. Els manifestants s'han aturat davant la prefectura superior de la policia espanyola de Via Laietana per cridar: «Aquesta és la nostra policia». Al llarg de la manifestació també s'han corejat altres consignes com «Puigdemont, a presó» o «Som Catalunya, som Espanya».