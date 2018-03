Vidal Aragonès insta JxCat i ERC a permetre el vot de Puigdemont i Comín o buscar el suport d'un altre partit

Actualitzada 04/03/2018 a les 12:04

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha avisat que repetir les eleccions «no és la pitjor de les alternatives» si la realitat ha de ser gestionar una autonomia. Així ho ha dit en una entrevista al Via Lliure de Rac 1. Segons Vidal Aragonès, la CUP «no vol eleccions» i ha afegit que repetir eleccions «en cap cas» depèn dels cupaires. Vidal Aragonès ha insistit que s'ha de permetre el vot dels diputats que són a Brussel·les, Carles Puigdemont i Toni Comín, i que no s'ha de deixar que el Tribunal Constitucional (TC) digui quins diputats tenen dret a vot. Aragonès ha afegit que desobeir el TC no és l'única possibilitat que tenen JxCat i ERC i ha assenyalat que també poden anar a buscar el suport d'altres partits del Parlament. Sense dir el nom explícitament de Catalunya en Comú, ha recordat que alguna força està d'acord en restituir l'autonomia.