La decisió força Puigdemont i Comín a renunciar a l'escó perquè el número 2 de JxCat pugui ser investit en segona votació

Actualitzada 03/03/2018 a les 16:10

La CUP ha decidit que els seus quatre diputats s'abstindrien en una investidura de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. Després del Consell Polític, el diputat Vidal Aragonès ha anunciat que la formació rebutja la proposta d'acord de JxCat i ERC perquè suposa una «submissió total a la legalitat espanyola». A preguntes dels periodistes, Aragonès ha explicat que l'abstenció dels quatre diputats cupaires també seria en una segona votació. Això força Carles Puigdemont i Antoni Comín a renunciar al seu escó perquè Sànchez obtingués més vots a favor que en contra. «No negociarem autonomisme, ni legalitat espanyola, ni mesures socials que no tinguin contingut efectiu», ha alertat el diputat per després refermar que la CUP «mai renunciarà».