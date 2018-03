ERC assegura que el nom de Junqueras no està avui sobre la taula i avala Sànchez si té el suport de la CUP

Sabrià veu «molt a prop» l'acord de legislatura i el situa aquest cap de setmana o principis de la setmana que ve

Actualitzada 03/03/2018 a les 16:11

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat que el nom de Junqueras per ser candidat a la presidència de la Generalitat «no està en cap cas avui sobre la taula». En declaracions al Via Lliure de Rac 1, Sabrià ha afirmat que els republicans veurien bé que aquest dissabte el Consell Polític de la CUP doni suport a Sànchez. «Si aquest és el nom que ha d'anar a l'acord de tres bandes, també rebria el nostre suport», ha afegit per després refermar que per ERC «cap nom serà un escull». D'altra banda, Sabrià s'ha mostrat molt content per les negociacions de les últimes hores. Considera que s'ha avançat molt i creu que s'està «molt a prop» de tancar un acord global de legislatura. Segons Sabrià, si no és aquest cap de setmana a principis de la setmana que ve es podria fer públic el contingut de l'acord i tancar-lo amb la CUP.