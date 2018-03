L'entitat concreta que la manifestació de l'11 de març començarà al passeig Colom a les 17 hores i acabarà a la Ciutadella

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha valorat la renúncia «provisional» de Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat. L'entitat ha sentenciat aquest divendres a la tarda a través d'un comunicat que la decisió del líder de JxCat sobre la investidura «no era el que milers de catalans esperaven». A més, l'ANC «deplora l'espectacle de les últimes setmanes entre els partits». Malgrat tot, l'entitat diu que es mantindrà «sempre fidel» a tota acció política que faci avançar la República. En el text, l'organització independentista també concreta que la manifestació del proper diumenge 11 de març per exigir que el nou Govern obeeixi el mandat de l'1-O començarà al Passeig Colom a les 17 hores i acabarà davant del Parc de la Ciutadella, amb un acte polític on s'exigirà als polítics que compleixin el que van prometre el 21-D: «recuperar el Govern legítim i desplegar la República».