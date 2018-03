El Govern espanyol «no consentirà» una investidura a distància de Sànchez

Catalá considera que la pretensió de nomenar el número dos de la llista de JxCat com a president de la Generalitat va en contra del «sentit comú»

Actualitzada 02/03/2018 a les 16:01

El govern espanyol «no consentirà» cap «farsa» en forma d’investidura a distància, ja sigui mitjançant un plasma o per una persona interposada, del número dos de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, que es troba en presó provisional des de fa 136 dies. Així ho ha apuntat aquest divendres el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que ha ofert amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá. Precisament Catalá ha assegurat que l’advocacia de l’Estat estarà pendent de les actuacions que pugui fer el Parlament i «actuarà en conseqüència» si pensa que s’infringeix la llei per fer possible una investidura no presencial. El ministre també ha recordat que la possibilitat que Sànchez surti de la presó per a ser investit presencialment està a mans del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, i per tant el fet que pugui o no ser investit «serà decisió del jutge». En tot cas, ha assegurat que una investidura de Sànchez mentre estigui a al presó «va en contra de la lògica» i del «sentit comú».Catalá ha afirmat que la jurisprudència amb que treballa el govern espanyol estableix que la investidura del president de la Generalitat ha de ser «presencial», i per tant «quan s’estableixi un candidat per a la investidura aquesta haurà de ser la referència». «Si es pretén investir algú que té limitada la seva llibertat per unes mesures de presó provisional, li correspondrà al jutge decidir, i si no es produeix aquesta possibilitat creiem que no es pot dur a terme una investidura ni per tercera persona, ni en representació, ni en absència de candidat».Méndez de Vigo ha insistit que el que ha portat a la renúncia de Puigdemont és que el seu govern no està disposat a tolerar cap «farsa» en aquest tema. «Governar és molt complicat, cal dedicar-li tot el temps, i això de governar a temps parcial perquè un està a presó, o en un altre país fugat de la justícia no se sosté», ha afirmat, i «el govern no ho consentirà perquè li importa i molt la institucionalitat del Parlament i el govern de Catalunya».El portaveu també ha fet referència a la creació del Consell de la República a Brussel·les. Segons el portaveu del govern espanyol, la creació d’estructures paral·leles «és simplement impossible». «No existeixen estructures paral·leles», ha dit, perquè «les estructures són les que estableixen la Constitució del 1978 i el corresponent Estatut d’Autonomia, i la resta és fantasmagòric, no tindrà cap efectivitat i no hi haurà ni un euro de l’erari públic per pagar aquest tipus d’activitats que són pures i meres irrealitats».Ha avançat a més que creu que la denúncia que Puigdemont presentarà contra l’Estat davant la ONU per violació de drets civils i polítics no tindrà «cap eco». «Si alguna cosa ha quedat clara en els últims mesos és el nul eco de les reclamacions de Puigdemont a la comunitat internacional», perquè «malgrat que ens deien el contrari» la repercussió ha estat «zero» i «l’eco que obté una persona que ha fugit del seu país per no afrontar les seves responsabilitats serà cap».