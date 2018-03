El govern espanyol està investigant com es finança l'estada de Puigdemont a Brussel·les

Fonts de La Moncloa insisteixen que el president destituït «no viurà de l’erari públic»

Actualitzada 02/03/2018 a les 18:10

El govern espanyol està estudiant com es finança l’estada de Puigdemont a Brussel·les, amb la mirada posada a qualsevol destinació de diners púbics a aquesta finalitat, segons han apuntat fonts de La Moncloa. L’executiu de Rajoy ha insistit aquest divendres que no es pot destinar «ni un euro» de l’erari públic a sufragar les despeses del Consell de la República o de l’Espai Lliure de Brussel·les per pilotar el procés des de la capital europea. Fonts del govern espanyol ja van assenyalar aquest dijous, un cop coneguda la renúncia del president destituït, que Puigdemont «no viurà de l’erari públic» a Brussel·les. La investigació, però, va més enllà per determinar la font dels diners de què disposa Puigdemont per pagar la seva estada, siguin o no públics. «Al final, ho sabrem», apunten aquestes fonts.Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministre, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ja ha advertit que la creació d’estructures paral·leles a Brussel·les «és simplement impossible». «No existeixen estructures paral·leles», ha dit, perquè «les estructures són les que estableixen la Constitució del 1978 i el corresponent Estatut d’Autonomia, i la resta és fantasmagòric, no tindrà cap efectivitat i no hi haurà ni un euro de l’erari públic per pagar aquest tipus d’activitats que són pures i meres irrealitats».