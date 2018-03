La Generalitat va advertir els transportistes de possibles restriccions generals per les nevades

El Gremi de Transports entén la restricció de la circulació de camions però critica «la total aturada de l'activitat»

Actualitzada 01/03/2018 a les 17:43

Una mesura «desproporcionada»

El Gremi de Transports critica «la total aturada de l'activitat»

La Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori va enviar divendres passat un comunicat a les empreses del sector de transport de mercaderies catalanes, estatals i internacionals per advertir-los de possibles restriccions de circulació als vehicles pesants «de caràcter general i en qualsevol via segons l'estat de la situació» per un «episodi de nevades fortes fins a cota zero en tot el territori de Catalunya» que s'esperava per aquesta setmana. «S'han d'adoptar totes les mesures que tendeixin a disminuir l'impacte d'aprovisionament en la cadena de subministraments, amb accions preventives davant les possibles restriccions de circulació de les quals s'anirà informant en la mesura que els mapes meteorològics vagin concretant l'episodi», demanaven en el comunicat, al qual ha tingut accés l'ACN.Protecció Civil defensa que la mesura que va prohibir circular els camions per la xarxa viària catalana des de les 16h de dimarts i fins dimecres a la tarda no va ser improvisada, després de les queixes del sector del transport. La mesura, que es calcula que va afectar uns 6.500 camions, es va aixecar a les 15h de dimecres en algunes vies (AP-7, AP-2 i C-32) i poc abans de les 19h es va retirar oficialment de la resta de carreteres.En el comunicat enviat divendres al sector del transport de mercaderies per carretera amb vehicles de més de 7.500 quilos, es va aconsellar portar cadenes, rodes equipades, equips de neu, mesures d'avituallament, el dipòsit ple de combustible i roba «per fer front a possibles situacions d'immobilitzacions en llocs que no tinguin els serveis adequats». També es va avisar que la situació podia iniciar-se a partir de les 0h de dilluns i per «un període indeterminat durant la propera setmana» i es recomanava seguir les informacions sobre l'evolució de l'episodi de nevades.La Direcció General de Transports i Mobilitat va fer dijous de la setmana passada un primer advertiment, en aquest cas verbal, a les empreses de transport de possibles restriccions de circulació per nevades, després d'una reunió entre el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i altres responsables de l'administració. La previsió ja era adversa aleshores però encara poc precisa. El divendres va tenir lloc una nova reunió amb les prediccions actualitzades i aleshores es va enviar el comunicat a les patronals, federacions, associacions i grans empreses del sector tant catalanes, estatals i de transport internacionals. Protecció Civil va activar diumenge en fase de prelarta el Pla NEUCAT i es van tornar a enviar comunicats.Fonts de Protecció Civil asseguren que des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) han estat en contacte durant l'episodi de neu amb empreses i grans distribuïdors, com el Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC). També es van atendre les peticions que van arribar a través del 112 sobre necessitats concretes de sortides extraordinàries i se'n van autoritzar unes desenes, sobretot relacionades amb comandes de medicaments i altre material a hospitals o de gestió de residus sanitaris.Protecció Civil i el Servei Català de Trànsit subratllen que les restriccions es van prendre per «evitar mals majors i afectacions generals» i, en qualsevol cas, agraeixen la comprensió dels ciutadans i els transportistes. La directora de Trànsit, Eugenia Doménech, ja va assenyalar aquest dimecres que la mesura havia contribuït «decisivament» i «positivament» que no s'haguessin produït incidents greus a les carreteres durant l'episodi de neu. El director general de Protecció Civil, Joan Delort, es va pronunciar en aquest mateix sentit amb contundència. «Els resultats avalen que és millor adoptar una mesura d'aquetes que no esperar els resultat de la no gestió, que s'acaba convertint en la suma d'infinits bunyols i bunyolets sobre el conjunt de la xarxa viària que afecten els camions i els que no ho són», va dir Delort, que va recordar que l'accident d'un camió a la C-25 va deixar atrapats desenes de conductors a la carretera durant hores dilluns a la nit.La Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT) va qualificar la mesura de «desproporcionada» i sense «causa justificada» per restringir el pas a totes les carreteres a partir de les 16h de dimarts. Molts camioners aturats en àrees de servei i polígons industrials van trobar que la mesura era «exagerada». La Confederació Espanyola del Transport de Mercaderies (CETM) ha xifrat en 25 milions d'euros diaris les pèrdues ocasionades per la prohibició als camions de circular. D'aquests, segons els càlculs de l'entitat, 15 correspondrien al transport internacional i la resta a l'estatal.El Gremi de Transports i Logística de Catalunya assegura que entén les mesures adoptades per l'administració «en el context d'excepcionalitat de la nevada de dimecres», però remarca que no comparteix «la total aturada de l'activitat» perquè des del seu punt de vista «l'economia del país no pot restar paralitzada». Amb tot ha reconegut que davant un escenari com el viscut, en què les previsions apuntaven que podia donar-se una situació complexa a la xarxa viària, era necessari «fer una gestió proactiva de la situació». En aquests sentit s'ha mostrat partidari d'establir un diàleg, de cara futures ocasions, amb els representants del sector logístic i amb les empreses concessionàries de les carreteres perquè afirma que «no van gestionar amb previsió l’adequació d’aquestes vies».Els responsables del Gremi han fet públic un comunicat en què indiquen que tot i que «cal gestionar per evitar col·lapses vials», adverteixen que «la prudència mostra l’oportunitat de la mesura a adoptar». En aquest sentit afegeixen que «entendre que és una mesura excepcional no ha de perquè suposar el tancament absolut de les carreteres per evitar qualsevol perill», han valorat.Tot i això, reiteren que estan totalment compromessos amb la seguretat vial i reconeixen que el fet que no es produïssin incidents destacats a causa de la nevada és un bon indicatiu de l'efectivitat de la mesura adoptada pels responsables de Protecció Civil.El Gremi ha aprofitat aquest comunicat per criticar les empreses concessionàries de les carreteres catalanes perquè segons ell «van efectuar càrrecs de forma indiscriminada a tots els conductors que van passar per peatges i, de forma indirecta, van provocar paralitzacions en zones no preparades». Això, afirmen, «va generar despeses addicionals de molts conductors a empreses per no haver gestionat amb previsió l'adequació d’aquestes vies».Per ara el Gremi no ha quantificat les pèrdues que el sector va registrar a causa de la restricció de circulació de camions. Afirma que fer aquest càlcul és molt complex i que caldrà tenir en compte també que probablement gràcies a la mesura es van evitar danys majors.