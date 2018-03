Iceta insta JxCat, ERC i la CUP a aclarir si volen continuar com a l'anterior legislatura

El president del PSC al Parlament rebutja «legitimitats paral·leles» a Brussel·les i creu que no hi pot haver membres del Govern amb processos judicials oberts

Actualitzada 01/03/2018 a les 12:39

El president del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta, ha instat JxCat, ERC i la CUP a aclarir si volen una legislatura continuista amb l'anterior o estan disposats a «buscar una sortida». En la seva intervenció davant del ple, Iceta ha reivindicat la necessitat d'un «acord majoritari dels catalans» des del respecte a la legalitat. D'altra banda, ha avisat que qualsevol intent de construir una legitimitat paral·lela encara que sigui de manera simbòlica «erosiona» les institucions i està evocat al «fracàs». Així mateix, ha considerat «inapropiat» que hi hagi membres en el futur Govern amb processos judicials oberts, encara que no estiguin en presó preventiva. Segons Iceta, no es podran dedicar amb plenitud a les seves tasques perquè s'hauran de centrar en preparar la seva defensa judicial. Finalment, Iceta ha defensat que s'ha de posar en marxa el rellotge del compte enrere de la investidura.«No sabem quants presidents tindrem, quants seran de veritat i de fireta, i hem vist que estan més preocupats sobre qui manarà a TV3 que qui serà el president de la Generalitat. Ningú mereix el que està passant, hagi votat el que hagi votat. Com a mínim, hem de posar en marxa el rellotge», ha afirmat Iceta en el primer ple del Parlament després de la constitució de la cambra catalana.El líder dels socialistes ha reclamat que hi hagi un Govern «estable» que pugui fer una «gestió eficient». I en aquest sentit, ha considerat «inapropiat» que hi hagi candidats a la presidència de la Generalitat o a ser membres del Govern que tenen procediments judicials oberts, estiguin o no en presó preventiva. D'aquesta manera, no s'ha referit només a la possibilitat que el número ds de JxCat, Jordi Sànchez, sigui candidata la presidència sinó també que hi hagi membres de l'executiu com Jordi Turull o Marta Rovira amb causes pendents. «No creiem que es puguin dedicar amb plenitud a les tasques perquè s'han de concentrar en la preparació de la seva defensa i això pot limitar la capacitat d'actuació», ha argumentat Iceta.Segons Iceta, cal que la nova legislatura emprengui un camí ben diferent a l'anterior i ha rebutjat «qualsevol intent de construir legitimitats paral·leles encara que sigui simbòlica». El líder dels socialistes ha reivindicar que cal un «acord majoritari dels catalans» i ha exigit a JxCat, ERC i la CUP que aclareixin les seves intencions. «S'accepta el marc vigent o no? S'hauria d'acabar amb això que en púbic i en privat es diuen coses diferents. Potser les esmenes de la CUP tenien la virtut d'aclarir intencions. Va de continuïtat de l'anterior legislatura o busquem entre tots uns sortida?», ha repreguntat.