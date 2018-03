El procés constituent i el Consell de la República centren les negociacions a l'espera que Puigdemont es pronunciï

JxCat i ERC situen Sànchez com a candidat a la investidura si el president destituït fa un pas al costat a l'espera de la CUP es posicioni

Actualitzada 01/03/2018 a les 17:32

El procés constituent i les funcions del Consell de la República des de Brussel·les són els principals esculls de les negociacions entre JxCat i ERC. En les pròximes hores s'espera que Carles Puigdemont difongui un missatge després que el Parlament hagi ratificat la seva legitimitat i marqui els propers passos a seguir. JxCat i ERC situen el número 2 empresonat a Soto del Real, Jordi Sànchez, com a candidat a la investidura si Puigdemont fa un pas al costat i tal com s'apunta accepta tenir un paper des de Brussel·les al capdavant del Consell de la República. El nom de Sànchez està pendent de ser validat per la CUP. Precisament, les funcions que hauria de tenir Puigdemont des de Brussel·les és una de les discrepàncies dels negociadors. Precisament, aquest dijous el ple ha aprovat una resolució que afirma que «la representació del Parlament no pot ser substituïda per altres organismes» amb els vots a favor d'ERC i l'abstenció de JxCat. D'altra banda, JxCat vol que el procés constituent es pivoti des de Brussel·les però els republicans ho rebutgen.Algunes fonts de la negociació apunten que altres aspectes pendents d'acord són la recaptació via impost sobre el patrimoni, la concreció de la reducció de l'IRPF per a les rendes mitjanes i baixes, la divisió territorial en vegueries i si s'afronta un Pacte Nacional per l'Educació.El Parlament ha escenificat aquest dijous un acord sobre la legitimitat de Puigdemont a l'espera d'un acord global sobre la investidura. El text acordat també reivindica la voluntat expressada l'1-O i parla «d'acció republicana de govern» però no fa cap referència a la declaració d'independència del passat 27 d'octubre, tal com volia la CUP.Si en les pròximes hores Puigdemont confirma que fa un pas al costat, JxCat i ERC estan d'acord en intentar que Sànchez sigui el candidat a la presidència de la Generalitat. Tenint en compte que el número 2 de JxCat està en presó preventiva, el jutge s'hauria de pronunciar sobre si el deixa assistir al Parlament per sotmetre's a una investidura.La CUP encara no es pronuncia sobre el nom de Sànchez i apunta que en tot cas seran les assemblees territorials les qui hauran d'avalar el candidat a la presidència. De totes maneres, el Consell Polític d'aquest dissabte no té previst abordar que Sànchez, en concret, sigui el candidat.