El jutge sol·licita identificar el policia que va ferir Roger Español amb una pilota de goma l'1-O

També vol que es determini la distància entre el tirador i el jove

Actualitzada 01/03/2018 a les 19:16

El jutge de Barcelona que investiga l'actuació policial de l'1-O ha encarregat als Mossos d'Esquadra que identifiquen a l'agent de la Policia Nacional que va disparar la pilota de goma que va causar lesions oculars a un activista, així com que analitzi la distància entre el tirador i el jove.A l'auto, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, admet a tràmit la querella per un delicte de lesions interposada per Roger Español, que el dia del referèndum de l'1-O va rebre a l'ull l'impacte d'una pilota de goma al voltant de l'Institut Ramon Llull de Barcelona.A la seva resolució, el magistrat acorda la majoria de diligències plantejades pel jove, representat pel col·lectiu Iridia en defensa dels drets humans, amb l'objectiu d'identificar l'agent que va disparar la pilota de goma quan la Policia Nacional es retirava de l'Institut Ramon Llull entre crits i el llançament d'algunes valles per part d'un grup d'independentistes.El jutge decidirà sobre la declaració dels tres agents querellats -el tirador, un inspector i un subinspector- i sobre la testifical de l'altre comandament quan tingui el resultat de les diligències que ha encarregat, segons precisa a la seva resolució.El jutge ha encarregat als Mossos d'Esquadra que, a partir dels vídeos que obren a la causa, tracti d'identificar al tirador, així com que elabori un estudi pericial per a determinar la posició de l'agent i la distància des de la qual va disparar.El magistrat ha requerit a més a la Policia Nacional que detalli el nombre de furgonetes, matrícula i número identificatiu i ordre pel qual els agents van baixar pel carrer Sardenya de Barcelona des de Consell de Cent, així com tots els informes relatius a l'ús per part d'aquest cos de bales de goma, que a Catalunya estan prohibides per als Mossos d'Esquadra des de maig de 2014.