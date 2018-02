Rivera avisa que el 155 seguirà vigent «mentre no hi hagi un Govern constitucional» i qüestiona «la idoneïtat» de Sánchez

El líder de Cs diu que el seu partit estarà «vigilant» perquè «no podrà ser acceptada» cap proposta que s’aparti de la voluntat de «governar una comunitat autònoma»

Actualitzada 28/02/2018 a les 15:56

Exigeix «canvis» i «humilitat» a Rajoy

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha llençat un advertiment aquest dimecres als independentistes posant sobre la taula l’amenaça d’allargar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució malgrat que ja hi hagi una investidura feta i un Govern en marxa. I és que Rivera diu que Catalunya no deixarà d’estar sota els efectes de la intervenció fins que no es garanteixi un executiu «constitucional». «El 155 era una aplicació de la Constitució, i mentre no hi hagi un Govern constitucional, se seguirà aplicant», ha dit. A més, el líder de Cs ha qüestionat que el president del grup de JxCat i polític empresonat, Jordi Sánchez, pugui acabar accedint a la presidència de la Generalitat. «Que sigui candidat d’un pacte entre JxCat i ERC no vol dir que tingui les garanties per ser un candidat a la presidència. Està empresonat preventivament per un delicte de sedició. I tots tenim la imatge al cap d’ell portant a la gent contra els jutges i a sobre dels cotxes de la policia. No és la persona idònia per encapçalar una nova etapa política», ha sentenciat des de les portes del Mobile World Congress (MWC).És per això que Rivera ha demanat als independentistes que «acompleixin la Constitució i l’Estatut, i tornin a un Govern constitucional». «Mentre, el 155 se segueix aplicant», ha reiterat. I és que per a Rivera, els independentistes «han de formar Govern però no per destruir Catalunya i Espanya». «L’única legitimitat que tenen és per governar la comunitat autònoma catalana, i tot el que surti d’això no podrà ser acceptat. Estarem vigilants», ha avisat.D’altra banda, Rivera ha volgut deixar clar al PP i al govern espanyol que haurà de fer canvis a la seva política i a les seves maneres de fer si volen que Cs acabi donant suport als seus pressupostos de l’Estat. «Rajoy ha de deixar d’atacar Cs i atacar l’atur, la precarietat, la corrupció. El PP ha d’admetre amb humilitat que ha de canviar polítiques i fer-les més socials, com es vam acordar. No hi haurà pressupostos si no hi ha una equiparació salarial dels policies i una baiada d’IRPF per a mileuristes», ha dit.Per últim, i aprofitant que feia les declaracions abans d’entrar al recinte de la fira del Mobile, Rivera ha volgut comparar el seu total i absolut suport a tot el que envolta el congrés de telefonia amb el que creu que és una actitud irresponsable de l’independentisme i de l’entorn de Podem i els comuns. «Davant el missatge d’enfrontament, crispació i de lluita contra el que funciona, volem donar suport a l’economia de Catalunya i de Barcelona. I volem dir-los a Ada Colau i als separatistes que no es carregaran Barcelona i Catalunya», ha dit.