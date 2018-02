El govern espanyol amenaça amb mantenir el 155 si la majora del Parlament prova d'investir Sànchez

Catalá diu que el seu govern estarà «molt pendent» del ple del Parlament, tot i que no veu impugnable una declaració «política» de restitució de Puigdemont

Actualitzada 28/02/2018 a les 10:26

«Molt pendents» del ple de demà

No impugnaria una declaració «política»

Partidari d’obligar a retirar llaços grocs dels edificis públics

Dos ministres del govern espanyol han advertit aquest dimecres que el seu executiu podria mantenir activat el 155 si les forces que ostenten la majoria al Parlament de Catalunya intenten investir el número dos de la candidatura de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, que es troba a la presó des de fa 134 dies. Preguntat per aquesta possible investidura de Sànchez a la COPE, el portaveu de l’executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmat que «si no hi ha un govern de la Generalitat legalment constituït el 155 continuaria», i perquè s’entengui que està legalment constituït cal que estigui «amb capacitat i plenitud de l seu exercici» cosa que –segons Méndez de Vigo- no es compliria si es prova d’investir «un senyor que en aquests moments està a disposició de l’autoritat judicial». També el ministre de Justícia, Rafael Catalá, s’ha expressat en aquesta direcció, perquè «ningú pot fer la seva feina si està privat de llibertat i a presó» i l’article 155 s’aplicarà «fins que hi hagi un govern que comenci a exercir les seves funcions constitucionals i estatutàries». «Quan hi hagi un govern que exerceixi les seves funcions amb normalitat, el lògic és que el 155 deixi d’aplicar-se». Catalá ha apuntat que el seu executiu estarà «molt pendent» del ple de demà on s’ha de restituir la figura de Puigdemont, però ha assegurat que no veuria impugnable una declaració «política» que no tingués efectes sobre terceres persones. Catalá ha apuntat també que és partidari d’obligar a retirar els llaços grocs de les seus de l’administració catalana perquè al seu entendre no representen el que pensa la majoria dels catalans.Segons Méndez de Vigo, provar d’investir Sànchez «no té cap sentit» i «és una mala idea» perquè «un president ha de governar i ha d’estar amb la plena capacitat del seu temps i de la seva disponibilitat per fer-ho», i «una persona que està investigada per delictes molt greus no té la capacitat d’una altra i és molt difícil que pugui actuar com a president d’una Comunitat Autònoma, entre altres coses perquè dependrà en cada moment de si el jutge l’autoritza o no a exercir aquestes funcions».En una entrevista a RNE el ministre de Justícia, Rafael Catalá, també ha alertat que el candidat a la investidura «ha de tenir la possibilitat jurídica i material d’exercir aquestes funcions» i «una persona que estigui a presó em sembla que el seu panorama no és el millor per anar els dilluns al matí a les 8.30 al seu despatx». Preguntat per si creu que Sànchez podria sortir de la presó per a ser investit, Catalá ha recordat que a les seves interlocutòries el jutge Llarena ja ha marcat criteri contrari a aquest sentit. «Pel que hem llegit fins ara sembla que veu motius per mantenir-los a la presó».Respecte a la possible restitució de la figura de Puigdemont al ple del Parlament de Catalunya que ha de tenir lloc aquest dijous, Catalá ha advertit que el seu executiu estarà «molt pendent» a les actuacions de la cabra catalana. «Lamentablement ens hem començat a acostumar que a cada sessió del Parlament de Catalunya cal estar molt pendent de l’ordre del dia», perquè «cada ordre del dia sembla que porta algun tema que pretén trobar algun resquici per no aplicar les lleis» i per tant «estem molt atents a aquests ordres del dia».En aquest sentit ha afirmat que el Parlament de Catalunya «es dedica al que no toca» perquè «un parlament no està per restituir la legitimitat de ningú» sinó «per aprovar lleis», i «per tant estem atents» i «si fan el que han de fer ningú impugnarà res», però si no «per descomptat la nostra obligació és recórrer davant qui correspongui».En tot cas, Catalá ha advertit que cal diferenciar entre el que és «una declaració política» de restitució de Puigdemont o un acte que «té conseqüències cap a tercers», que és «on podria sorgir la possibilitat d’una impugnació». «Si el Parlament surt amb una declaració de boveda sobre els drets podem estar més o menys d’acord, però com que no passa d’aquí no té sentit portar-lo davant un tribunal».Respecte al discurs de Roger Torrent del passat divendres davant la cúpula judicial, Catalá ha afirmat que no es va aixecar perquè havia de «mantenir la posició institucional» tot i que «li va dir» que «s’equivocava».Catalá també ha afirmat que és partidari d’obligar a retirar els llaços grocs d’edificis públics perquè, al seu entendre, no tots els catalans estan d’acord amb el que simbolitzen aquests símbols. «En la meva opinió sí [que és partidari d’obligar a retirar-los]. No sé quin és el procediment, si és administrativa, però estic convençut que a les seus administratives no hi ha d’haver símbols identitaris».