La FEAT critica la restricció del tràfic de camions de Protecció Civil

Consideren que els Mossos haurien de decidir la circulació en funció de les circumstàncies reals de la via

Actualitzada 27/02/2018 a les 18:13

La Federació Empresarial d'Auto-Transports de la Província de Tarragona (FEAT) ha denunciat que les mesures preses per Protecció Civil de suspendre i restringir el tràfic dels camions a tota Catalunya, és una decisió desproporcionada i que no té en compte les diferents situacions que es donen al país.Segons la FEAT, s'hauria d'haver autoritzat als Mossos d'Esquadra a prendre mesures més flexibles d'acord a les circumstàncies reals de la via, condicions meteorològiques, el destí i el recorregut a fer pel camió.Des de l'entitat denuncien que molts vehicles de tornada cap a les seves bases han estat parats sense cap motiu, en alguns casos. Per això, creuen que s'hauria de modificar el plantejament i atorgar als comandaments dels Mossos la potestat de restringir o no el pas dels camions, en funció de motius clarament perceptibles.