Katy Perry oferirà un concert el 28 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona

Les entrades es podran adquirir el 7 de març a partir de les 10h

Actualitzada 27/02/2018 a les 10:38

Katy Perry oferirà un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el 28 de juny. Es tracta de l’únic concert que l’artista oferirà a l’Estat en el marc del Witness The Tour. Les entrades es podran adquirir a partir de les 10h del matí del dimecres 7 de març a través dels webs de Doctormusic i Ticketmaster, així com a diverses botigues. El preu anirà des dels 45 euros les més econòmiques fins als 88 euros. La promotora també oferirà entrades ‘premium’ per 105 euros. Es podran adquirir un màxim de 6 entrades per cada compra.