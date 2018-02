Els comandaments dels Mossos sostenen que no hi va haver violència però sí risc per a la seguretat

Declaren com a testimonis a petició de Forn, Sànchez i Cuixart

Els comandaments dels Mossos que han declarat aquest dimarts com a testimonis davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena han assegurat que els dies 20 i 21 de setembre, durant les concentracions davant la conselleria d’Economia en protesta per l’operació de la Guàrdia Civil, no hi va haver violència, com sosté la Fiscalia per justificar els càrrecs de rebel·lió contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, tot i que sí risc de problemes de seguretat fruit de la presència de 40.000 persones al carrer. El primer en declarar ha estat el cap de la comissaria general d’informació dels Mossos, Manuel Castellví, que –com van fer el Major Josep Lluís Trapero i ahir el comandant en cap dels Mossos, Ferran López- ha insistit a dir que el coronel de la Guàrdia Civil encarregat del dispositiu de l’1-O, Diego Pérez de los Cobos, estava al corrent del tipus de desplegament que van fer els Mossos. Castellví ha tornat a dir –com han fet també Trapero i López- que en les reunions prèvies a l’1-O la cúpula dels Mossos va advertir el Govern del risc de problemes de seguretat que podia suposar mantenir la convocatòria del referèndum amb l’advertència d’actuació anunciada pel govern espanyol, malgrat això el Govern va decidir celebrar l’1-O.Tots tres han comparegut a petició de les defenses del conseller de l’Interior destituït, Joaquim Forn, del número dos de la llista de Junts pel Sí, Jordi Sànchez, i del president d’Òmnium, Jordi Cuixart. Forn havia demanat la compareixença de Castellví per desmuntar el testimoni de De los Cobos, que va assegurar que s’havia sentit enganyat pels Mossos, a qui va culpar del resultat de la jornada i del fet que el desplegament policial no permetés aturar el referèndum.Els altres dos comandaments ho han fet a petició de Sànchez i Cuixart. Són els agents que van actuar com a mediadors durant l’operació de la Guàrdia Civil a la conselleria d’Economia els dies 20 i 21 de setembre. Segons han apuntat, no hi va haver violència i davant el risc per a la seguretat de la comitiva van buscar una sortida alternativa. També han apuntat que va ser la premsa qui va destrossar els cotxes de la Guàrdia Civil.Segons l’acusació popular de VOX, Castellví ha assegurat que en les seves reunions amb Puigdemont, Junqueras i Forn, la cúpula dels Mossos va advertir de la possibilitat d’alteracions de l’ordre públic i es va sentir «frustrat» en veure que els líders del Govern no atenien a aquestes advertències.Segons VOX, Castellví també ha «reconegut» que els Mossos van intentar incinerar documents i que no es va complir l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de tancar els centres de votació.L’acusació popular també ha afirmat que els altres dos agents han admès que no era «segur» ser a les portes de la conselleria d’Economia els dies 20 i 21 de setembre durant l’operació de la Guàrdia Civil, i que la intendent de Trapero, Teresa Laplana, els va comunicar que no enviaria més agents.