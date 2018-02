S'havia de celebrar el dimecres 28 de febrer

Actualitzada 27/02/2018 a les 15:03

El judici que la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tenia previst celebrar aquest dimecres 28 de febrer en relació a la convocatòria de la vaga general ha quedat suspès, segons ha explicat el TSJC en un comunicat. La nova data fixada per al judici és el 25 d'abril a les 10.30h. El judici ha de determinar si la vaga general del passat 8 de novembre, convocada pel sindicat minoritari Intersindical-CSC, va ser legal o no. La patronal Foment del Treball va presentar a finals de novembre una demanda contra el sindicat perquè considera que l'aturada del 8-N tenia «motivacions polítiques» i per tant va ser «il·legal». Per la seva part, la Intersnidical defensa la legalitat de la convocatòria i adverteix que si la vaga es declara il•legal això «afectarà greument la resta d'agents socials».