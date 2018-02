650 juristes denuncien al Consell d'Europa la vulneració de drets humans a Catalunya arran de l'1-O

El Col·lectiu Praga ha enviat un informe de 50 pàgines al comissari de Drets Humans Nils Muiznieks

Actualitzada 27/02/2018 a les 15:40

El Col·lectiu Praga, la iniciativa impulsada per professors de dret de les universitats catalanes, ha presentat una denúncia al Consell d'Europa per la vulneració de drets humans a Catalunya per part de l'estat espanyol arran del referèndum de l'1-O. L'informe -de 50 pàgines- està subscrit per 650 juristes d'arreu d'Espanya i s'ha enviat el comissari de Drets Humans del Consell d'Europa, Nils Muiznieks. El text del Col·lectiu Praga recopila totes les traves, restriccions i vulneracions que el govern de Mariano Rajoy ha aplicat a institucions i ciutadans de Catalunya que contravindrien «el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals de l'any 1950». L'entitat recorda la «judicialització extrema» del conflicte català, la repressió policial amb 1.066 ferits l'1-O o la suspensió de l'autonomia via 155. Segons el Col·lectiu Praga «hi ha prou indicis perquè el Comissari de Drets Humans pugui iniciar una investigació independent i completa de vulneració de drets».De fet, es considera que a Catalunya s'han violat fins a 9 drets com serien el de lliure expressió i de reunió; el de prohibició de tracte degradant; el dret de sufragi, de ser elegit i de no ser discriminat per opinions polítiques; el dret a la llibertat; el dret a un jutge imparcial i a un tribunal establert en llei; el principi de legalitat penal; el dret a un procés amb totes les garanties; el dret a la doble instància en l'àmbit penal; i el dret a la preparació de defensa. Tot plegat contemplat pel mateix Consell d'Europa de Drets Humans (CEDH). «En lloc del diàleg com a instrument de solució del conflicte, l'estat espanyol ha preferit la via de la judicialització i la repressió, amb serioses vulneracions de drets i llibertats; ha imputat inexistents delictes de rebel·lió i sedició als dirigents de les dues organitzacions impulsores d'aquest procés pacífic i democràtic, i al president, vicepresident i consellers del govern de la Generalitat», ha recordat el Col·lectiu Praga en l'informe.«Un fet que ha portat a la presó preventiva uns i ha obligat a romandre a l'exili els altres, i ha dissolt 'de facto' l'autonomia de Catalunya mitjançant l'activació inconstitucional de l'article 155», puntualitzat l'informe signat pels 650 juristes, que també exigeixen la prohibició «de tractes degradants» i reclamen l'absolut compliment del principi de legalitat penal. Segons l'entitat, la imputació pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació «no és sostenible en vista de l'estil literal de la llei penal i de la consolidada jurisprudència sobre aquests delictes» ja que no es compleix ni l'estàndard de previsibilitat ni d'interpretació estricta en matèria penal. El mateix Consell d'Europa, un organisme de caràcter consultiu, ja va demanar el passat 9 d'octubre al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que investigués l'actuació policial de l'1-O. Nils Muiznieks va sostenir que la força utilitzada pels agents va ser «desproporcionada» i «innecessària».