Protecció Civil alerta d'un episodi de neu «sever» i generalitzat a tot el territori a partir de dimarts al vespre

Delort adverteix que la nevada afectarà «la mobilitat i el conjunt de l'activitat ciutadana» i recomana endarrerir els trajectes quan sigui possible

Actualitzada 26/02/2018 a les 16:40

No es descarta que les escoles hagin de tancar de forma més o menys generalitzada

Possibles restriccions de camions

Protecció Civil alerta que a partir de dimarts al vespre i fins dimecres es preveu una nevada generalitzada a tot el territori i que afectarà «la mobilitat, el conjunt de l'activitat ciutadana i econòmica i dels transports». El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha advertit que s'espera un episodi «sever», si bé deixarà diferents gruixos de neu segons la zona. Delort ja ha recomanat que, en els casos que sigui possible, s'endarrereixin els trajectes fins que acabi l'episodi de neu, si bé encara no es pot concretar si s'hauran de tancar els centres docents. Abans d'aquest episodi, s'espera que nevi aquest dilluns a la tarda a les comarques centrals i que el front es vagi desplaçant cap al sud i ponent, fins dimarts al matí.Protecció Civil preveu que a partir d'aquest dilluns a la tarda, i fins dimarts al matí, nevi en cotes superiors als 200 metres. Per això, d'entrada, no s'esperen precipitacions de neu al litoral, si bé es podria registrar alguna enfarinada, segons ha assenyalat Delort als mitjans de comunicació aquest dilluns al migdia.El director general de Protecció Civil ha apuntat que no s'esperen «problemes importants» a l'hora de recollir els infants a les escoles aquesta tarda, tot i que els centres dels territoris afectats estan avisats per si hi ha algun tipus de complicació, així com els consells comarcals. Les vies que podrien resultar més afectades per aquesta primera nevada són la C-25, la C-16, la C-15, la C-55 i la C-58, l'A-2 a la Panadella i al Bruc i algunes zones de l'AP-7. També caldrà estar atents a les rutes de transport escolar dimarts al matí, per si se n'hagués de suspendre alguna després d'aquesta primera nevada.Segons les previsions, el primer episodi s'acabarà dimarts al matí i les nevades donaran una treva fins al vespre. Aleshores s'espera que comenci l'episodi que «més preocupa». Delort ha avisat que podria ser «sever» i «advers» i que afectarà tot el territori, si bé amb gruixos diversos de neu. El director general de Protecció Civil ha assenyalat que s'esperen enfarinades i gruixos «poc rellevants» al litoral, tot i que podrien ser igualment «importants» per tractar-se de zones on és poc habitual que nevi i amb molta mobilitat. Més cap a l'interior del territori, els gruixos de neu guanyaran centímetres.«Si no ens hem de moure per una qüestió imprescindible, millor endarrerir els trajectes fins divendres o principis de la setmana que ve, ja que de ben segur tindrem problemes a les carreteres», ha advertit sobre l'episodi que s'espera entre dimarts i dimecres.Delort no ha descartat que s'hagin de tancar escoles de forma més o menys generalitzada. Ara bé, ha puntualitzat que aquesta és una una mesura «de molta transcendència» i que «genera trasbals» en les famílies i que per això seran molt curosos d'acord amb la predicció a l'hora de prendre una decisió; una decisió que prendran dimarts de forma col·legiada, ha subratllat, amb tots els departaments implicats, especialment Ensenyament.La directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugenia Doménech, ha avançat que en algunes vies es podria restringir la circulació de camions, ja en les properes hores, i ha demanat en aquest sentit la col·laboració dels transportistes. En cas que vegin que no és segur circular, els ha demanat que no continuïn la marxa per evitar incidents greus o dificultosos. També ha fet una crida a tots els conductors a circular amb la màxima precaució i, de fet, Protecció Civil i Trànsit recomanen no desplaçar-se durant l'episodi de nevades. En cas que els trajectes no es puguin ajornar, demanen als conductors que portin cadenes per si acaben sent necessàries.Protecció Civil i Trànsit han ressaltat que s'han mobilitzat recursos extraordinaris per afrontar aquests episodis, com les maquines llevaneu. El dispositiu preventiu es coordina des del CECAT de Protecció Civil, amb efectius de Protecció Civil, Servei Meteorològic de Catalunya, Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, carreteres de la Generalitat i de l'Estat, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Ferrocarrils de la Generalitat, RENFE, ADIF i Creu Roja.