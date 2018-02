JxCat urgeix el TC perquè resolgui el recurs de l'Estat contra el ple d'investidura de Puigdemont

El grup presenta un escrit on demana una resposta «urgent» perquè ja ha transcorregut «sobradament» el termini per a les al·legacions de les parts

Actualitzada 26/02/2018 a les 18:22

Junts per Catalunya (JxCat) ha presentat davant el Tribunal Constitucional (TC) un escrit per urgir als magistrats a que admetin o rebutgin el recurs que l’Estat va interposar contra el ple d’investidura amb Carles Puigdemont com a candidat. A l’escrit, els diputats recorden que «ha transcorregut sobradament el termini per presentar al·legacions» i que totes les parts implicades ja ho han fet, però l’alt tribunal «no s’hi ha pronunciat sobre l’admissió de la impugnació». I és que si el TC accepta el recurs, el ple quedaria suspès automàticament, i si el rebutja, podria celebrar-se sense problema. Però la situació actual manté la incògnita sobre la conveniència del ple i té a les parts a l’espera de la decisió del Constitucional. És per això que JxCat reclama amb aquest escrit que «de manera urgent es resolgui sobre l’admissió o inadmissió a tràmit de la impugnació formulada per l’advocat de l’Estat.JxCat també recorda al TC que degut a «la urgència» que els propis magistrats van determinar que tenia l’assumpte, l’aute del TC es va dictar després d’una sessió celebrada de manera extraordinària, i que això no casa ara amb la calma que sembla que hi ha per resoldre sobre el recurs de l’Estat.