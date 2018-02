JxCat, ERC i la CUP intensifiquen les reunions per ultimar l'acord en una setmana clau per a la investidura

Els independentistes volen enllestir el pacte «global» abans del ple de dijous

El Parlament ha estat l’escenari, aquest dilluns a la tarda, de les reunions entre els independentistes per ultimar l’acord «global» que ha de permetre una investidura i la formació d’un Govern. Dirigents i diputats de JxCat, Esquerra i la CUP s’han tornat a trobar als despatxos de la cambra en reunions tripartides per intentar avançar en els «serrells» que encara resten per acordar. La intenció que han manifestat tant JxCat com ERC és que el pacte complet pugui estar enllestit i presentat entre dimarts i dimecres, de manera que el ple de dijous es pugui celebrar amb un document signat i la proposta de resolució sobre la legitimitat del Govern i el reconeixement a Carles Puigdemont es pugui aprovar sense esculls. Per arribar a aquest calendari, els tres partits asseguren que les converses s’estan intensificant i que les darreres pantalles de la negociació estan «acordant-se a bon ritme». Des de la CUP, però, recorden que el seu suport anirà sempre condicionat a l’aval dels seus òrgans assemblearis o territorials.En el seguit de reunions que s’han celebrat aquest dilluns al Parlament han anat passant pels despatxos diferents dirigents dels tres partits per ultimar el full de ruta, els elements de la investidura amb el paper que se li reserva a Carles Puigdemont, i la composició del futur Govern amb el repartiment d’atribucions. Així, s’ha vist passar per les sales on s’estava negociant als membres de JxCat i el PDeCAT Elsa Artadi, Eduard Pujol, David Bonvehí, Francesc Sánchez, Pep Riera i Eusebi Campdepadrós. Per part de la CUP, hi ha passat els diputats Carles Riera, Natàlia Sánchez i Maria Sirvent. Des d’Esquerra, han estat a les diferents reunions Alba Vergés, Gerard Gómez, Sergi Sabrià, i en un moment puntual també s’ha deixat caure el president del Parlament, Roger Torrent.