Els familiars dels polítics presos mostren «sorpresa» per la plantada de la judicatura a Torrent

Asseguren que no entenen el gest dels que van marxar perquè «el que està passant va més enllà de la construcció d’una república i s’estan vulnerant drets humans i civils»

Actualitzada 26/02/2018 a les 20:00

Grup de treball amb el Parlament

L’Associació Catalana de Drets Civils, l’entitat que agrupa els familiars dels polítics i activistes presos, que romanen a Bèlgica o que estan investigats a partir de la causa de l’1-O, s’ha reunit aquest dilluns amb el president del Parlament, Roger Torrent. Després de la trobada, Laura Puig, filla del conseller cessat Lluís Puig, i Pol Leiva, nebot del president d’Òmnium Jordi Cuixart, han volgut posar-se del costat de Torrent després de la plantada de la cúpula judicial de divendres passat quan va denunciar l’existència de «presos polítics». «Per a nosaltres, la sorpresa és que gent que ha de tenir uns coneixements, s’espanti i marxi», ha dit Puig des del Parlament i després «d’agrair el pas endavant de Torrent amb el seu discurs».I és que, tal i com ha dit la filla del conseller cessat, els familiars dels polítics implicats en la causa de l’1-O consideren que la situació «s’ha de denunciar a tot arreu» perquè «el que està passant va més enllà de la construcció de la República; s’estan vulnerant drets humans i civils i cal posar-ho de manifest». «El que està passant aquí recorda a altres temps», ha sentenciat. Tot i aquesta decepció per l’actitud de la cúpula judicial, Puig assegura que l’intent de boicot de divendres «dona més fermesa a l’associació per donar més a conèixer la situació dels represaliats i que traspassi fronteres».Per la seva part, Leiva ha explicat que a la reunió amb Torrent han decidit «establir punts de connexió que es treballaran entre l’associació i el Parlament». «Intentarem que vagin més enllà de les fronteres de Catalunya i de l’Estat. I també farem grups de treball per denunciar la vulneració de drets a Catalunya, Espanya i, si cal, a la resta del món», ha dit. Per últim, ha comentat que de la reunió amb Torrent n’ha sortit el compromís «d’intentar buscar nexes comuns per reconèixer la figura i el paper del Govern legítim i la gent que està a l’exili».