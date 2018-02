El PP portarà al Congrés la plantada al Rei en la recepció oficial del MWC

Levy retreu a Colau i Torrent les seves «deslleialtats» que «resten oportunitats als barcelonesos, catalans i a tots els espanyols»

Actualitzada 26/02/2018 a les 16:30

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha anunciat aquest dilluns que el partit presentarà al Congrés una proposició no de llei per defensar la celebració del Mobile World Congress a Barcelona i censurar l'actitud de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, que no van acudir aquest diumenge a les salutacions protocol·làries al Rei prèvies a la inauguració del MWC. Levy ha retret tant a Colau com a Torrent les seves «deslleialtats», unes «actituds oportunistes», ha dit, que «resten oportunitats als barcelonesos, catalans i al conjunt de la societat espanyola».Levy ha criticat que «és un episodi més del desprestigi institucional» dels independentistes, a qui ha qualificat de «líders en fuga d'empreses i desprestigi internacional». «Els independentistes fracassaran en el seu empeny de deslegitimar les institucions constitucionals», ha etzibat.La dirigent del PP ha reiterat que comportaments com els de Colau i Torrent posen en risc la continuïtat del Mobile World Congress. «El congrés difereix molt de la raó de ser de l'independentisme i del nacionalisme. Significa ser una societat oberta, global, de progrés, mentre que el nacionalisme es mira a si mateix, s'empetiteix i posa fronteres», ha afirmat. Per això, Levy ha anunciat des de la seu del PP que el partit proposarà una PNL «en la qual s'exigeixi la lleialtat institucional i cooperació de totes les institucions perquè pugui seguir celebrant-se aquest congrés de tecnologia i en la qual se censurin totes aquelles actituds de polítics en les institucions que posin en risc esdeveniments i inversions tan importants».